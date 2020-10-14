نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سر خلاف محمود ياسين مع عادل إمام ولماذا عاتبت زوجته الزعيم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٤ مساءً (دوت الخليج)

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان المصري القدير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً، تاركاً وراءه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي شارك فيها على مدار مسيرته الطويلة، والتي عمل خلالها مع أغلب نجوم جيله الرجال، ولكن ليس من ضمنهم الزعيم عادل إمام.

ورغم أن ياسين كان على وشك التعاون مع إمام في أحد المسلسلات الرمضانية التي عُرضت قبل عدة سنوات، إلا أن هذا لم يحدث، بسبب وقوع خلافات بين النجمين بحسب بعض التقارير الفنية، فما هي القصة؟

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لماذا لم يعمل محمود ياسين مع عادل إمام؟

فقد كان من المفترض أن يشارك الراحل محمود ياسين في بطولة مسلسل صاحب السعادة، الذي عُرض خلال رمضان 2014، حيث كان ذلك المسلسل سيشهد تعاونه الأول مع النجم عادل إمام، رغم المسيرة الفنية الطويلة لكليهما.

ولكن الأمور لم تسير كما كان مُخطط لها، حيث انسحب ياسين من المسلسل قبل البدء في تصويره، وحل محله الفنان خالد زكي، ليتساءل الجمهور وقتها عن سبب حدوث هذا، والواقع أن هناك روايتين لهذا الموضوع. هل مرض محمود ياسين منعه من الوقوف أمام عادل إمام؟

وفقاً لما ذكرته تقارير فنية صادرة آنذاك، فإن سبب انسحاب ياسين من مسلسل صاحب السعادة يعود إلى مرضه بالزهايمر، وبعدم قدرته على التمثيل والوقوف أمام الكاميرا وحفظ النص.

وأشارت روايات البعض وقتها إلى أن عادل إمام بكى أمام ياسين بعد اكتشاف حالته المرضية، إلا أن أسرة الأخير نفت هذه القصة تماماً، وأكدت عدم صحتها، وأن محمود ياسين يتمتع بصحة جيدة. رانيا محمود ياسين تنتقد عادل إمام وشهيرة تعاتبه

أما القصة الأخرى فهي من طرف عائلة محمود ياسين نفسه، حيث اعترفت ابنته رانيا في حوار تليفزيوني لها أن الخلاف الذي وقع بين والدها وبين الزعيم سببه هو ترتيب الأسماء على التتر، حيث قالت أنه لا يوجد أي نجم مهما كان حجمه يجب أن يسبق اسمه اسم محمود ياسين على تتر العمل.

فيما علقت والدتها وزوجة ياسين، الفنانة شهيرة، على هذا الخلاف قائلة أنه تعتب على عادل إمام فقط أنه لم يقم بالاتصال بزوجها لمحاولة إيضاح الأمور والوصول إلى نقطة تفاهم، بالإضافة إلى عدم اطمئنانه على صحة محمود ياسين خلال فترة مرضه.

جدير بالذكر أنه رغم هذه الأزمة، إلا أن هذا الخلاف انتهى في السنوات التالية، حيث شاركت بعدها رانيا محمود ياسين مع النجم عادل إمام في بطولة مسلسل فلانتينو الذي عُرض في رمضان الماضي.



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