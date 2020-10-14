وهي بملابس النوم.. منى زكي تتعرض للإعتداء والإختطاف من داخل منزلها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١١ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها على منصة تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو قصير، من عملها الجديد المقرر عرضها خلال الأيام القليلة القادمة.

وظهرت منى زكي، في مقطع الفيديو الذي هو عبارة عن مشهد من مشاهد فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهي داخل منزلها بملابس النوم في نهاية المقطع، وتتعرض للضرب والإختطاف .

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وعلقت النجمة المصرية، على المشهد الإعلاني لفيلمها قائلة : " فيلم الصندوق الأسود ساعة.. هتغير حياتك أو تنهيها! " لتنهال الإعجابات والتعليقات بكثافة على مشاركتها من قبل العديد من زملائها وزميلاتها الفنانين ومن قبل متابعيها.

وكتب الفنانون والمتابعون في تعليقاتهم :" شكل الفيلم جامد قوي، الف مبروك، مبدعة كالعادة، كل افلامك روعة، شكلكم بتولعوا الدنيا، بالتوفيق" وغيرها من التعليقات المشابهة المنهمرة بغزارة، والتي تضمنت بعضها تمني متابعين من الجوائز والعراق والسعودية واليمن وغيرها، أن يكونوا في مصر عند عرض "الصندوق الأسود" حتى يتمكنوا من مشاهدة أحداثه في دور السينما المصرية.

View this post on Instagram ‎12 ساعة.. هتغيّر حياتك أو تنهيها! ‎الإعلان الرسمي لـ #فيلم_الصندوق_الأسود.. 28 أكتوبر بالسينمات ???? A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial) on Oct 7, 2020 at 11:11pm PDT

ونهاية شهر سبتمبر المنصرم نشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، صورة من البوستر الرسمي للفيلم المقرر عرضه بالسينمات في مصر ابتداء من يوم 28 أكتوبر الجاري.

وعلقت زكي : "ساعة جوّه الصندوق الأسود.. البوستر التشويقي الرسمي .. فيلم الصندوق الأسود قريباً بجميع دور العرض".

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.

وتدور أحداث فيلم الصندوق الأسود، حول تورط "ياسمين" وهي الشخصية التي تؤدي دورها منى زكي في عدة أحداث ، تتسبب بتعرضها للخطف من قبل "هجام" ويجسد شخصيته الفنان محمد فراج، و"سارق"، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، كما تتعرض "ياسمين" بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

وكانت منى زكي قد علقت مؤخراً، عن غيابها عن الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، بقولها: "مش مصدقة أن 4 سنين عدوا عليا بعيد عن السينما، رغم إني بحب شغلي جدا لكن كنت بدور على حاجة تناسبني".

وأوضحت أن فيلم "الصندوق الأسود" - الذي اعادها للسينما مجدداً -كان صعب التنفيذ، نظرًا لأن المخرج محمود كامل معتمد فيه على التلقائية، ويشجع الممثلين في العمل أن يكونوا تلقائيين حتى في حركة الكاميرا خاصة لوجود العنف في الفيلم

وتابعت في سياق تصريحاتها الصحفية ،لذلك كان من وجود التلقائية، وقد صورنا الفيلم قبل جائحة كورونا بكثير، ومحدد عرضه يوم 28 من أكتوبر الجاري.

منى تمنت المشاركة بموسم دراما رمضان 2021 بمسلسلها المؤجل "تقاطع طرق" ولكنها بنفس الوقت لم تعلن "تأكدها" من موعد عرضه، وكشفت أسباب توقف تصويره قائلة: لم نستطع اللحاق بالمسلسل في السباق الرمضاني (الماضي) بسبب الضغط الذي شعرنا به خلال جائحة كورونا، كما أن هناك ممثلين كانوا في الخارج وكان من المفترض انضمامهم للعمل، ولكن بسبب الجائحة وتوقف حركة الطيران تعذر حضورهم.

وأوضحت النجمة المصرية قائلة : أوقفنا العمل في منتصفه للأسباب التي تحدثت عنها" (جائحة كورونا) . مشيرة إلى أن رمضان المقبل سيشهد عرض مسلسل تقاطع طرق"، ولكنه غير مؤكد.



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