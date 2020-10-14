هل تذكرون مذيع الجزيرة المستقيل “أحمد الغندور” صاحب برنامج الدحيح ؟؟.. شاهدوا كيف ظهر اليوم وبماذا فاجأ متابعيه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور، عودته قريبا لتقديم برنامجه الشهير "الدحيح" تحت اسم "متحف الدحيح" عبر منصة "شاهد VIP".

ونشرت صفحة برنامج "الدحيح" الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، البوستر الأول لبرنامج أحمد الغندور الجديد "متحف الدحيح" والذي يُذاع بشكل حصري على "شاهد VIP".

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وفي وصف البرنامج، يحمل البوستر عبارة: "داخل متحف شمع يحتوي تماثيل شخصيات تاريخية، نجد تمثالا للدحيح، لكن بعد غياب الشمس، أمر مريب يحدث، إذ تدب الحياة في التماثيل ويعيد التاريخ تكرار نفسه".

وكان قد توقف برنامج "الدحيح" الذي يقدمه أحمد الغندور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في يونيو الماضي، وذلك بسبب مشاكل إنتاجية بعد 3 سنوات من عرضه وتحقيقه نجاحا كبيرا.

وقبل 5 شهور، فاجأت شبكة الجزيرة جميع متابعيها، حين أعلنت رسميًا استغناءها عن الدحيح وهو واحد من ابرز الاعلاميين المتواجديدن فيها .

وأعلنت AJ عربي التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، رسميًا إنهاء تعاقدها مع أحمد الغندور الذي يقدم برنامج "الدحيح"، وهو ما أصاب ملايين المتابعين بالذهول نظرا لأن القرار كان مفاجئا جدا.



وأثار هذا القرار جدلا لأنه يأتي بعد نحو أسبوعين من حملة دشنها نشطاء مصريون على رأسهم الناشط المصري المثير للجدل وائل عباس والتي اتهموا فيها "الغندور" بأنه يسمح لفريق الإعداد الخاص به بسرقة بعض المواد وعرضها في برنامجه.



فعلى صورة للدحيح، علقت الجزيرة بالقول: لقد انتهى مشوارنا هذا معا هنا .. خططنا لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على "كبريت"، ونعبر عن الامتنان لأحمد الغندور و فريقه ونتمنى له التوفيق والنجاح والتألق لبرنامجه المميز الدحيح.

وردا على ذلك، قال الغندور: شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي ?? ا?تمنى نكون بسطناكوا، شكراً وا?لى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة ا?ن شاء الله.