نشكركم على قرائتكم خبر من منا لايذكر الممثل الكوميدي المصري “اللمبي” محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - رغم وجود العديد من الانتقادات الفنيه التي توجه للفنان محمد سعد،إلا انه فنان لا يختلف عليه احد انه من افضل ممثلين الكوميديا في مصر،ف محمد سعد له قاعده كبيرة من الجمهور تتابع اعماله الشهيره كلها.

الفنان محمد سعد واحد من أشهر ممثلين الكوميديا فى مصر وقد انتشرت له صورتان فقط على الانترنت هو وزوجته لأنه لا يحب الظهور معها على الساحة الفنية كثير .

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بدأ الفنان محمد سعد مسيرته الفنية فى عالم الفن والتمثيل فى عام 1988 عندما بدأ التمثيل بدور صغير فى مسلسل مازال النيل يجرى ولكن بدايته الحقيقية فى عام 1993 بفيلم الطريق إلى إيلات مع الفنان عزت العلايلى ونبيل الحلفاوى وناصر سيف ومادلين طبر ومن إخراج أنعام محمد على.

حصل الفنان محمد سعد على العديد من الجوائز التقديرية تابع لتتعرف عليها....

أوسكار السينما المصرية عام 2002 في استفتاء الجمهور عن فيلم اللمبي.

جائزة أفضل ممثّل سينمائي كوميدي لعام 2005 عن فيلم بوحة من ART.

جائزة أفضل ممثّل كوميدي لعام 2014 من مهرجان دير جيست عن مسلسل فيفا أطاطا.

جائزة أفضل ممثّل لعام 2017 من جمعية الفيلم عن فيلم الكنز.جائزة النّقّاد في السينما عن فيلم الكنز.

جائزة أفضل ممثّل من مهرجان دير جيست عن فيلم الكنز 2.

جائزة أفضل ممثّل دور أوّل لعام 2019 من جمعية الفيلم عن فيلم الكنز 2.

أما عن زوجته فهي من خارج الوسط الفني فنادرا ما يظهر معها واخفاها عن الإعلام إليكم صورها..