نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكشف عن السر الذي أخفاه عادل إمام عدة سنوات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٧ مساءً (دوت الخليج )

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن موقف وقع منذ 6 سنوات بين النجمين عادل إمام ومحمود ياسين، مما دفع الزعيم إلى البكاء.

وقالت إن الزعيم عادل إمام رشح النجم محمود ياسين في مسلسل "صاحب السعادة" الذي قدمه عام 2014، إلا أنه تم استبداله بخالد زكي بسبب نسيان ياسين المتكرر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بالصور.. نجم ستار أكاديمي يظهر ممسكاً بخصر خطيبته بشدة وصدرها مكشوف واردافها بارزة

شاهد المقاتل العملاق الذي هزمه المرض وأبى أن يشفق عليه أحد (صور)

بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تضع يدها بمكان حساس والجمهور: مانتحمل

وهي بملابس النوم.. منى زكي تتعرض للإعتداء والإختطاف من داخل منزلها (فيديو)

سر خلاف محمود ياسين مع عادل إمام ولماذا عاتبت زوجته الزعيم

بطلة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو فاضح أشعل غضب الجماهير

هل يتشابه الأزواج مع مرور الوقت؟.. دراسة جديدة تحل اللغز أخيرا!

أبو حمدان يتوقف عن مطاردة الشابة ثريا ويرافق شقيقته إلى المقاهي

5 أمور مذهلة يقوم بها الجسم أثناء النوم

نجمة طاش ما طاش تستعرض أردافها وتكشف حمالة صدرها في إطلالة مثيرة

تفاصيل صادمة.. طفلة مصرية تنتحر بعد مشاهدة هذه الأفلام

5 علامات خطيرة في جسمك تنبهك إلى ضرورة تناول المكملات الغذائية فورا

مصور "جريمة الزرقاء" في قبضة الأمن

الكشف عن سبب تأجيل موعد مراسم تشييع ودفن جثمان محمود ياسين

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفنان الكبير محمود ياسين قام بإعادة المشهد الواحد فوق الـ15 مرة نتيجة نسيانه الشديد، مما جعل عادل إمام يبكي أمامه.

وبعدها اضطر الفنان الكبير محمود ياسين، لعزل نفسه داخل منزله بعد نصف قرن من التفرد وايضا المشاركة في نجومية مئات الأعمال الفنية والإذاعية ، ليصارع وحده ذلك المرض المستعصي، دون أن يترك فرصة لأحد ليشفق عليه.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام