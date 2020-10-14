نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. نجم ستار أكاديمي يظهر ممسكاً بخصر خطيبته بشدة وصدرها مكشوف واردافها بارزة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٢ مساءً (دوت الخليج )

شارك نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، بصور حديثة وجريئة لخطيبته الإعلامية ميرنا الهلباوي وهو برفقتها.

وظهر الفنان المصري في بعض الصور التي شارك بها، وهو ممسك بخصر مواطنته وخطيبته التي ارتدت ملابس مكشوفة الصدر والساقين بالكامل ، واخرى ملابس ضيقة تبرز أردافها وبقية تفاصيلها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

الكشف عن السر الذي أخفاه عادل إمام عدة سنوات

شاهد المقاتل العملاق الذي هزمه المرض وأبى أن يشفق عليه أحد (صور)

بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تضع يدها بمكان حساس والجمهور: مانتحمل

وهي بملابس النوم.. منى زكي تتعرض للإعتداء والإختطاف من داخل منزلها (فيديو)

سر خلاف محمود ياسين مع عادل إمام ولماذا عاتبت زوجته الزعيم

بطلة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو فاضح أشعل غضب الجماهير

هل يتشابه الأزواج مع مرور الوقت؟.. دراسة جديدة تحل اللغز أخيرا!

أبو حمدان يتوقف عن مطاردة الشابة ثريا ويرافق شقيقته إلى المقاهي

5 أمور مذهلة يقوم بها الجسم أثناء النوم

نجمة طاش ما طاش تستعرض أردافها وتكشف حمالة صدرها في إطلالة مثيرة

تفاصيل صادمة.. طفلة مصرية تنتحر بعد مشاهدة هذه الأفلام

5 علامات خطيرة في جسمك تنبهك إلى ضرورة تناول المكملات الغذائية فورا

مصور "جريمة الزرقاء" في قبضة الأمن

الكشف عن سبب تأجيل موعد مراسم تشييع ودفن جثمان محمود ياسين

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وعلق نجم "ستار اكاديمي" على هذه الصور قائلاً للإعلامية الهلباوي :"لن أبادلك أبدًا بأي شيء في هذا العالم.. أحبك" .

المتابعون اعتبروا نشر الفنان عطية للصور التي تجمعه بالاعلامية ميرنا، وتعليقه عليها ، إعلان خطوبته منها ، وكتبوا تعليقات تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات له بمناسبة الخطوبة.

وقالوا إن ما أقدم عليه محمد عطية ، هو إشهار خطوبته من ميرنا الهلباوي، بطريقة رومنسية وفريدة من نوعها.

وبدا عطيه والهلباوي، في مجموع الصور وهما يقضيان أوقات سعيدة ورومنسية بعدة أماكن داخل مصر، وذلك بعد ثلاثة يومين من ظهورهما وهما يرقصان برفقة مواطنتهما الفنانة هنا الزاهد، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري السابق.

من جهتها نشرت "الهلباوي"، واحدة من تلك الصور، على حسابها بموقع إنستغرام، وعلقت عليها قائلة : "العلاج الأمثل لقلقي.. نعم انه يحدث ووضعت إشارة لحساب خطيبها نجم "ستار اكاديمي " بإنستغرام.

وظهرت فى تلك الصورة مرتدية فستانًا من اللون الكحلي الطويل المكشوف طولياً من نصفه الاسفل، فحظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

ومن ضمن المتفاعلين ، كتبت إحدى متابعة ميرنا : "يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار مبرووك"، وقالت أخرى: " فعلا زي ما يارا قالت أجمل بنت وأجدع راجل".

وواصل الجمهور تقديم التهاني والتبريكات للاعلامية "ميرنا"، حيث قالت متابعة: "ربنا يسعدكم قد قلبك الأبيض الكبير اللي يساع الدنيا كلها بحبكم أحلى بنت وأجدع راجل".

وكانت مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي قد سبق لها وأن ارتبطت بعلاقة خطوبة قبل حوالي ثلاث سنوات، إلا أنها فشلت قبل إتمام خطوات الزواج.

يذكر أن محمد عطية من مواليد عام 1983، وبدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من مسابقة "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة فيلم ثم أصدر ألبوماً حقق نجاحاً كبيراً، وكذلك عندما مثل أول أدواره وانطلق في عالم السينما.

وكان محمد عطية قد عاد إلى الغناء من جديد عام 2018 بعد فترة غياب طويلة، وأطلق فيديو كليب وقتها بعنوان "حكاية جديدة"، وترافق ذلك ظهور "عطية" بجسم وعضلات مفتولة، وذلك بعد أن تعود الجمهور عليه بملامح وقوام نحيف مع الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي، وهو ما تفاجأ الجمهور به بعد انتشار الكثير من الصور له على السوشيال ميديا حينها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام