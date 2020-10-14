نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد تعرضها للتحرش الجماعي.. ليلى زاهر تشعل منصة إنستغرام برقصة إغراء ساخنة (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥١ مساءً (دوت الخليج )

نشر فانز الفنانة الشابة ليلى زاهر، على منصة إنستغرام، مقطع فيديو قصير، لها وهي تغني وترقص بجراءة، بعد واقعة تعرضها للتحرش من قبل مجموعة شباب وهي برفقة والدها الفنان أحمد زاهر في دار الأوبرا.

وبدت ليلى زاهر ، في قمة السعادة خلال رقصتها وهي تردد كلمات من مقطع أغنية أجنبية ، وتقوم بحركات إغراء جريئة، منها إخراج لسانها ودورانها حول نفسها وتحريك عينيها في كل الاتجاهات .

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متابعون أبدوا إعجابهم بوصلة رقص واغنية الفنانة المصرية الشابة، وتغزلوا بجمالها ورقتها، وطلب بعضهم منه قبول الارتباط بهم ، فيما متابعون آخرون عبروا عن سخريتهم من الفنانة كونها حسب تعليقاتهم، ظهرت في مقطع الفيديو مسرورة للغاية من تعرضها للتحرش ، لتثير المزيد من الجدل حولها ، وتحصد المزيد من المعجبين ، المتحرشين. حسب قولهم.

كما تلقت مشاركة فانز الفنانة ليلى زاهر، التي علق عليها بالقول :" أغنيتي المفضلة" ، تعليقات بكلمات وعبارات خادشة للحياء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام العديد من رواد منصة إنستغرام، بتداول مقطع الفيديو ووضع عناوين وتعليقات عليه، تنوعت بين الغزل والإطراء والنقد والسخرية .

View this post on Instagram اغنيتي المفضلة❤️????????️ A post shared by ليلي احمد زاهر???? (@laila_zahereg) on Oct 12, 2020 at 12:23pm PDT

وكان الفنان المصري أحمد زاهر، قد صبّ غضبه، مؤخراً، على مجموعة من الشباب الذين التفوا حول ابنته ليلى، أثناء خروجهما من دار الأوبرا، بعد تكريمهما في مهرجان همسة للفنون والأداب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انفعال زاهر على الشباب، خاصة بعد أن قام أحدهم بالألتصاق بإبنته الفنانة "ليلى" التي ظهرت بكامل أناقتها، مرتدية فستانًا قصيراً وضيقاً باللون الأخضر، لالتقاط صورة بجانبها، وهو ما أرعبها حيث بدت ملامح الخوف والقلق على وجهها واضحة.

الفنان أحمد زاهر سرعان ما أظهر غضبه، وبدأ بالصراخ على الشباب المحيطين بإبنته، طالبًا منهم عدم "الالتصاق" بها، وقال:"هو لازم أجيب بودي جارد"، ويظهر زاهر وهو في قمة غضبه ثم يمسك ابنته ليلى ويحاول الخروج بها.

وتفاعل الجمهور مؤيدًا لما فعله زاهر، فيما انتقد البعض ما قام به، مؤكدين أنه فنان وابنته دخلت الفن ويجب عليه أن يعتاد على الأمر ويتعامل بدبلوماسية أكثر، خاصة أنه أحرج الشاب الذي حاول التقاط الصورة.

ومن أبرز التعليقات: "حيخسر جمهوره ما سووا شيء بس صوروا وياها وهي اصلا هذا شغلها تصوير ف ليش التصنع هذا"، "ياجماعه معه حق الحكايه مو شهرة ولا شي الحكايه ان الاب الي فداخله طبيعي طلع لمن يلق رجل بيلصق ف بنته". "هو ما منع التصوير بس طلب ما يلزقو فيها وطبعا حقو وحقها كمان تطلب هاد الاشي"، "مدخلها عالم التمثل ومايريد احد يصورها هاي شلون".

بينما أكد آخرون، أن زاهر على حق، فلا داعي للاقتراب والاتصاق بابنته أو به، خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا.



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