كان فتى أحلام كل البنات!!.. أغرب تعليق من فنانة شهيرة على وفاة الفنان محمود ياسين

وانا طفله كان حلم حياتي اني اشوفه علي الحقيقه ولما جأت الفرصه للتصوير معاه في مسلسل الافيال لم اصدق اني اقف امام غول التمثيل ، رحل فتي احلام جيل كامل من البنات الله يرحمه فقدنا رمز مهم ، الله يرحمه