نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بكلمات صعقت الجمهور.. شهيرة تنعي زوجها محمود ياسين .. ومنصات التواصل تتحول إلى سرادق عزاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٨ مساءً (دوت الخليج )

نعت الفنانة المصرية القديرة "شهيرة"، زوجها الفنان الكبير محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم، بكلمات مؤثرة تعبر عن مدى فجيعتها بالحدث.

وقالت الفنانة شهيرة عبر حسابها بموقع فيسبوك، ناعية زوجها: "رحل حبيب عمري خلااااص".

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ورغم أن نعي زوجة الفنان الكبير محمود ياسين، لم يزيد على أربع كلمات ، إلا أنه كان بليغ ومؤثر للغاية.

جمهور النجمة شهيرة ، تلقى كلماتها كالصاعقة التي نزلت عيه ، حزنًا على رحيل الفنان محمود ياسين، وعلى ألم وفجيعة زوجته برحيله، وعبر عن عجزه في التعبير عن مواساته لها.

وقدم متابعو النجمة المصرية، لها التعازي والمواساة .. وترحموا على الفقيد ، من خلال سيل من التعليقات على منشورها (نعيها)، ذكر فيها بعضهم انه أصيب بالصدمة والتبلد واصبح عاجز عن كتابة ما يمكن أن يعبر من خلاله عن مشاطرتها حزنها، وأيضا ما يعبر به عن حزنه على رحيل محمود ياسين.

كما حرص الكثير من نجوم الفن والمشاهير في الوطن العربي، على نعي الفنان الكبير محمود ياسين، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي، لما يشبه سرادق عزاء، حزنًا على رحيل "إمبراطور السينما المصرية" بعد سلسلة أعمال وصلت لأكثر من 200 عملا موزعا بين أفلام ومسلسلات ومسرح وإذاعة.

ومن أولئك النجوم والمشاهير الذين نعوا الفنان الكبير ياسين نورد نموذج بسيط منهم:

إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا تودع الراحل بكلمات مؤثرة حيث قالت عبر حسابها على "تويتر": "‏مؤلم جدًا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين، نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم. أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله".

إسعاد

وودّعته مواطنته وزميلته في المشوار الفني إسعاد يونس، بقولها عبر حسابها بإنستغرام: "في أمان الله يا أستاذ.. سلم على الحبايب". نانسي فيما قالت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في وداع الراحل: "‏محمود ياسين.. تاريخ طويل من الأعمال الفنية بالسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، غيابك رح يترك فراغ كبير. كل التعازي لعائلته والشعب المصري والعربي". الجسمي

وشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، صورة للفنان محمود ياسين، وودّعه بكلمة واحدة عبر حسابه بتويتر، حيث قال وداعًا محمود ياسين.

آل الشيخ

كما حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على توديع الفنان الراحل، بنشر صورة محمود ياسين، وعلق عليها قائلًا: "وداعًا".

سوزان

ونعت النجمة السورية سوزان نجم الدين بدورها، الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قالت عبر حسابها بإنستغرام: "رحم الله نجم الزمن الجميل الفنان القدير # محمود_ياسين الذي ترك وراءه رحلة من الإبداع جسّدت تدخلت في أجمل الأزمان".

وأضافت نجم الدين: "رحمه الله وغفر له وألهم أهله وزويه وكل محبيه الصبر والسلوان".

فيفي

ونعت الراقصة المصرية مواطنها عبر حسابها بإنستغرام، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبو أخلاق حلوة الفنان محمود ياسين في الجنة ونعيمها إن شاء".

درة

كما شاركت الفنانة التونسية "درة" في عزاء الفنان الراحل، بقولها: "الله يرحم الفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم والصوت الرخيم والحضور المميز والخلق الرفيعة الأستاذ محمود ياسين".



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