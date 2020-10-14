اب: اختتام فعالية التبادل التجاري للسيدات المستفيدات من مشروع Brave Women

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أختتمت يوم الثلاثاء الموافق 13/اكتوبر في مدينة اب فعالية التبادل التجاري للسيدات المستفيدات من مشروع Brave Women ،والتى نفذتها الغرفة التجارية والصناعية CCI في اب بالتعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS ، بمشاركة 40 مستفيدة من محافظة اب اضافة الى 10 مستفيدات من مديرية الحوبان في تعز ليصبح العدد الإجمالي 50مستفيدة من مشروع بريف مع الشركات الرائدة في القطاعات الرئيسية والمساندة في سلسلة التوريد ،شملت اكثر من 30 شركة في القطاعات الصحية والتعليمية والملبوسات والخدمات المتنوعة والتمويل والتامين والديكور والتسويق والاعلان والنظم والمعلومات.



وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها مدير عام الغرفة التجارية بمحافظة اب الاستاذ محمد الغرباني و ممثلو وكالة SMEPS والذين اكدو على دور الغرفة التجارية في المشروع وان الفعالية تأتي في اطار العلاقات والتعاون والتنسيق المثمر والمتميز بين وكالة التنمية الصغيرة والأصغر ـ مشروع Brave Women ومع الغرف التجارية الصناعية.

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وفي تصريح لوسائل الاعلام أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية في اب الاستاذ ,,محمد الغرباني ‘‘ أن دور الغرفة هو تعزيز الشراكة بين قطاعات الأعمال المختلفة ، وتشبيك العلاقات فيما بينهم .

وأوضح الغرباني بأن اللقاء يهدف الى خلق أجواء من الود بين الممولين ، والمزودين والمستهدفين قبل ان يشرعوا في عقد اتفاقات تجارية فيما بينهم ، والتعريف بمنتجات الشركات التى تقوم باستيراد مختلف السلع ، وعرضها على جمهور سيدات الاعمال اللاتي يقمن برفد السوق المحلي سواء بمنتجات محلية ، وحرفية محلية ، او بمنتجات مستوردة ، لكنهن بحاجة الي تشجيع والي اكتساب المعارف التجارية والصناعية والتسويقية وفعلاً الغرفة تشجع القطاع النسوي على خلق مجالات ، وفرص عمل لسيدات الاعمال ، وبالتالي تنمية قدراتهن ، ومهاراتهن ، وتحويلها من قطاع منتجات صغيرة الى قطاع متوسطة وكبيرة .

كما اشاد الاخ عبدالوارث مستشار وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر في محافظة اب الى حرص الوكالة على الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية في مجال تقديم الدعم والمساندة لسيدات الاعمال الناشئات وربطهن بالسوق من خلال خلق علاقات مباشرة مع الشركات التجارية والصناعية واكسابهن الخبرات والمعارف عن السوق وعمل صفقات تجارية.

من جهته تطرق الاخ تميم السقاف منسق اللقاء في محافظة اب الى التعريف بالمشروع والاهداف التي يتبناها المشروع والذي تشارك فيه قطاعات صحية وتعليمية والملبوسات والتجميل التى تعتبر قطاعات رئيسية لسيدات الاعمال .



واشار السقاف الى القطاعات المساندة التى تشترك فيها جميع السيدات و تحتاجها لممارسة اعمالهن وهى قطاع التمويل والتامين وقطاع التسويق والدعاية والاعلان وقطاع نظم المعلومات والديكور.