3 خطوات على الزوجة إعتمادها لكسر الملل الزوجي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٧ مساءً (دوت الخليج)

بعد مرور سنوات طويلة من الزواج، لا بدّ لخطوات صغيرة تعيد إشعال الحب بين الزوج وزوجته. هذه الخطوات لا تتطلّب الكثير من الوقت والغهتمام إلّا ان لها مفعول قويّ على العلاقة الجنسية والحبّ لتجديد المشاعر وإشعالها من جديد. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: مكشوفة الصدر ونصفها الأسفل.. زوجة معتصم النهار تستعرض مفاتنها برقصة ساخنة وسط أصدقائه بكلمات صعقت الجمهور.. شهيرة تنعي زوجها محمود ياسين .. ومنصات التواصل تتحول إلى سرادق عزاء بعد تعرضها للتحرش الجماعي.. ليلى زاهر تشعل منصة إنستغرام برقصة إغراء ساخنة (فيديو) بالصور.. نجم ستار أكاديمي يظهر ممسكاً بخصر خطيبته بشدة وصدرها مكشوف واردافها بارزة الكشف عن السر الذي أخفاه عادل إمام عدة سنوات شاهد المقاتل العملاق الذي هزمه المرض وأبى أن يشفق عليه أحد (صور) بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تضع يدها بمكان حساس والجمهور: مانتحمل وهي بملابس النوم.. منى زكي تتعرض للإعتداء والإختطاف من داخل منزلها (فيديو) سر خلاف محمود ياسين مع عادل إمام ولماذا عاتبت زوجته الزعيم بطلة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو فاضح أشعل غضب الجماهير أبو حمدان يتوقف عن مطاردة الشابة ثريا ويرافق شقيقته إلى المقاهي 5 أمور مذهلة يقوم بها الجسم أثناء النوم نجمة طاش ما طاش تستعرض أردافها وتكشف حمالة صدرها في إطلالة مثيرة مصور "جريمة الزرقاء" في قبضة الأمن ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة هنا على الزوجة أن تباشر إن لاحظت بعض الفتور في العلاقة الجنسية أن تقوم بالتالي: 1- حددّي موعداً للعشاء أو السهر خارج المنزل، على أن يكون هذا الموعد غراميّاً دون أن تقولي بشكل مباشر لزوجك بأنكما ستمارسان الحب. 2- إدعيه إلى السينما، وأعيدي لحظات المراهقة بينكما لتكون فاتحة إلى علاقة قويّة. 3- إفعلي أشياء يحبّها زوجك كأن ترافقيه في رحلة صيد أو أيّ شيء آخر. إذا كان لديكما أطفال، تخلّي عن دورك كأمّ بين فترة وأخرى وأتركي أولادك عند والدتك أو والدة زوجك ليكون هو فقط محور إهتمامك.

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