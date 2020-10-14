مكشوفة الصدر ونصفها الأسفل.. زوجة معتصم النهار تستعرض مفاتنها برقصة ساخنة وسط أصدقائه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٨ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت زوجة النجم السوري معتصم النهار، لين برنجكجي، في مقاطع فيديو وصور، ترقص وسط مجموعة من أصدقائه وصديقاته، وهي ترتدي فستاناً يكشف نصفها الأسفل وصدرها.

ووثقت الصور ومقاطع الفيديو، حالة الدهشة والسعادة التي بدت على الحضور وهو يشاهد زوجة النهار ترقص بحركات إغراء جريئة ومثيرة.

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وتداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، والعديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، تلك الصور ومقاطع الفيديو، على نطاق واسع.

وذكر متداولو مشاهد وصلة الرقص، أنه تم التقاطها وتصويرها من احتفال لين برنجكجي، زوجة الفنان معتصم النهار، بعيد ميلادها الثامن والعشرين، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً، بحضور فنانيين وفنانات من عدة دول عربية.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، المتداولة أجواء الاحتفال بميلاد برنجكجي، التي أبهرت الحضور بوصلة رقص بالغة الجراءة .

View this post on Instagram - انشالله كل ايامك فرح????♥️ عيد ميلاد لينو مبارح???????? @moatasemalnahar @leen.brinjikji #لين_برنجكجي #باربي_سوريا #باربي_لين #leenbrinjikji #leen_my_barbie #معتصم_النهار A post shared by My Love Leenbrinjikji???????????? (@moatasem_leen_love) on Oct 10, 2020 at 1:07pm PDT

الفنان العراقي سيف نبيل، كان من بين الحضور، وقد قام بنشر صورة من الحفل ، عبر الاستوري بحسابه على إنستغرام، ظهر فيها برفقة لين والنهار، وعلق: "كل عام ولين زوجة الصديق معتصم النهار بخير".

كما كانت الفنانة هبة نور، هي الأخرى بين المشاركين في حفل عيد ميلاد زوجة معتصم النهار، وقامت عقب الحفل بنشر صورة تجمعها بالزوجين، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام.

وعلقت الفنانة السورية على الصورة بالقول : "في أحلى من هيك رفقات، لينو ان شاء الله كل العمر بالسعادة والحب والنجاح ويخليلك عيلتك الحلوة يا حلوة الحلوين"

كما وجه جمهور الثنائي، معتصم النهار وزوجته، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنيين لهما دوام السعادة والاستقرار في حياتهما، مؤكدين أنهما من الثنائيات المميزة في الوسط الفني، التي تحظى بمحبة المتابعين.



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