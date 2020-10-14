بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان تستعرض جمالها الأسطوري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٨ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة التركية فهرية أفجان زوجة الممثل التركي بوراك أوزجفيت بطل المسلسل "قيامة عثمان" متابعيها صوراً من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً.

وظهرت النجمة التركية في الصور، على انستجرام" مرتدية قميص أبيض بحزام حول القميص بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود فيما بدت بدون حمالة صدر.

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واشتهر بوراك وزوجته فهرية في الوطن العربي بـ“كامل و فريدة” أو كاران و فريدة من مسلسلهم الشهير “طائر النمنمة”، أو كما يُطلق عليه في الوطن العربي “طائر الحب”.

يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل قيامة عثمان بدأ السبت الماضي حيث يعرض حصريا على قناة ايه تي في التركية.





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