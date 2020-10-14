بعد ساعات من وفاة محمود ياسين وفاة فنان مصري آخر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

توفي المطرب المصري طاهر مصطفى والذي يلقب بـ”الطفل المعجزة”، مساء اليوم الأربعاء، ليسود الحزن بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نعوه بكلمات مؤثرة خاصة وأنه من أبرز النجوم في فترة التسعينات.

حيث أعلنت نبأ وفاته صديقته النجمة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك“:

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”كل يوم فقد ونعي وحزن، وأصبحت صفحاتنا عزاء ورثاء ودعاء لأحباب يرحلون أحيانا بعد صراع مع المرض أو الموت فجأه“.

وأضافت: ”اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راضٍ عنا وأحسن خاتمتنا وارحم واغفر لمن سبقونا لدار الحق وألحقنا بهم فى الفردوس الأعلى. واليوم أنعى ببالغ الحزن الفنان الكبير محمود ياسين رحمه الله، وخالص التعازي لأسرته وكل محبيه. وأنعى المطرب طاهر مصطفى رحمه الله وخالص التعازي لأسرته”.

كما نعته الفنانة مي فاروق من خلال”فيسبوك“ قائلة : ”لا اله إلا الله، طاهر مصطفي في ذمة الله، كان من أعذب الأصوات. وكان معجزة في طفولته، اللهم ارحمه واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر”.

وقالت الفنانة مروة ناجي: ”الزميل العزيز الفنان طاهر مصطفى، صاحب الصوت الشجى، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك أمين يا رب“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وداعا فتى الشاشة الأول الفنان القدير محمود ياسين روحك ستظل قدوة ومدرسة لكل الأجيال على مر الزمان ، وأنعى الزميل العزيز الفنان طاهر مصطفى صاحب الصوت الشجى .

اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك أمين يارب العالمين 🙏🙏🙏#وفاة_محمود_ياسين pic.twitter.com/euCqp20iyj — مروة ناجي / Marwa Nagy (@MarwaNagy) October 14, 2020

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