ألم أصابع القدمین.. ما سببه؟ وما مدى خطورته؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

یعد ألم أصابع القدمین من أكثر أنواع الألم إزعاجا، وینتج ھذا الألم عن تشوھات أو إصابات في أي من ھیاكل إصبع القدم، بما في ذلك الجلد، الأعصاب، العظام، الأوعیة الدمویة والأنسجة الرخوة.

ومع ھذا، فإن ھذا الألم یعتبر من أكثر أنواع الألم شیوعا، نظرا لتعرض أقدامنا باستمرار لنوعیة الإصابات المختلفة التي قد تحدث مع المشي، الركض أو غیرھما من النشاطات الریاضیة أو نشاطات التنقل، والتي عادة ما تكون سببا في الشعور بألم في أحد القدمین أو كلتیھما.

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وتأتي بعض أنواع آلام أصابع القدمین مصحوبة بخدر، حرقان، حرارة أو أعراض أخرى. أما بالنسبة لأبرز الأسباب التي تقف وراء ھذا الشعور بالألم، فإنھا تنطوي على نمو الأظافر إلى داخل الجلد، وجود أورام، جروح أو خدوش، إصابات أخرى، بثور ووجود أنسجة لینة.

وھناك كذلك مجموعة من الأسباب الإضافیة التي تقف وراء الشعور بألم في أصابع القدم، من ضمنھا الإصابة بالتھاب المفاصل (بما في ذلك التھاب المفاصل الروماتویدي، النقرس وأنواع أخرى من التھاب المفاصل)، التھاب الدكتایل (وھو التھاب شدید في مفاصل الأصابع وأصابع القدم ویعرف باسم "أصابع النقانق")، تشوه اعوجاج أصابع القدم الذي یعرف أیضا باسم "إصبع القدم المطرقة"، إصابات أخرى وكذلك الأورام.

وعن الطرق التي یمكن إتباعھا بنفسك للتخفیف من ألم أصابع القدمین، فھي كما یلي: - إراحة ورفع القدمین لأعلى كلما كان بمقدورك القیام بذلك. - وضع كیس من الثلج ( أو كیس من البازلاء المجمدة ) في منشفة على أصابع القدمین لمدة تصل إلى 20 دقیقة كل فترة تتراوح ما بین ساعتین إلى ثلاث ساعات. - انتعال أحذیة مریحة واسعة بكعب منخفض ونعل ناعم. - تناول الباراسیتامول.

متى یتعین علیك أن تقلقي بشأن ھذا الألم ؟ ینصح بضرورة الذھاب إلى الطبیب المختص على الفور في الحالات التالیة:

- إذا كان الألم حادا أو جاء مصحوبا بتورم. - إذا كان ھناك جرح مفتوح أو جرح ینضح بالصدید. - إذا كانت ھناك علامات دالة على وجود التھابات كاحمرار، حرارة وطراوة في المنطقة المصابة. - إذا كانت ھناك حمى ووصلت درجة حرارة الجسم لأكثر من 8.37 درجة.



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