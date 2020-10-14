نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حافظ على سلامة قلبك ودماغك بهذه الطريقة السهلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٢ مساءً (دوت الخليج)

كتبت أخصائية الغدد الصماء الروسية، زهرة بافلوفا، إن النشاط البدني القصير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. للقيام بذلك، تحتاج إلى ركوب الدراجة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة في اليوم.

كحجة، استشهدت بدراسة شارك فيها رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و54 عامًا بعد إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. أخذوا الدم منهم،

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بيان هام من الجوازات السعودية يتعلق باشتراطات السفر

بعد ساعات من وفاة محمود ياسين وفاة فنان مصري آخر

بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان تستعرض جمالها الأسطوري

ليال عبود: سأثبت جمالي للجميع بهذه الطريقة (شاهد)

مكشوفة الصدر ونصفها الأسفل.. زوجة معتصم النهار تستعرض مفاتنها برقصة ساخنة وسط أصدقائه

لاعبون يقتلون زميلهم أثناء المباراة لتسجيله هدفاً في مرماه!

بكلمات صعقت الجمهور.. شهيرة تنعي زوجها محمود ياسين .. ومنصات التواصل تتحول إلى سرادق عزاء

بعد تعرضها للتحرش الجماعي.. ليلى زاهر تشعل منصة إنستغرام برقصة إغراء ساخنة (فيديو)

3 خطوات على الزوجة إعتمادها لكسر الملل الزوجي

ألم أصابع القدمین.. ما سببه؟ وما مدى خطورته؟

بالصور.. نجم ستار أكاديمي يظهر ممسكاً بخصر خطيبته بشدة وصدرها مكشوف واردافها بارزة

الكشف عن السر الذي أخفاه عادل إمام عدة سنوات

شاهد المقاتل العملاق الذي هزمه المرض وأبى أن يشفق عليه أحد (صور)

بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تضع يدها بمكان حساس والجمهور: مانتحمل

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وقاسوا وزنهم وطولهم ومحيط خصرهم، وعرضوا عليهم ركوب الدراجة لمدة ثلاثة أشهر ثلاث مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة.

بعد ثلاثة أشهر، وجد أن مستوى الكوليسترول الجيد لدى المشاركين في الدراسة ارتفع بمقدار الربع تقريبًا. كانت النتيجة غير المتوقعة

الانخفاض في مستوى هرمون الاستراديول (هرمون الجنس الأنثوي) عند الرجال بنسبة 45 بالمائة، من 50.1 إلى 27.8 بيكوغرام لكل مليلتر.

استشهدت الطبيبة بآراء العلماء الذين يعتقدون أن هرمون الاستراديول فوق 40 بيكوغرام لكل ميليلتر مرتبط بزيادة خطر الموت

المفاجئ من حوادث القلب والأوعية الدموية.

وكتبت بافلوفا: “لذا قم بإطالة عمرك على الدواسة! وهي مجانية”.

في الختام، أضافت أن الحمل المتواضع إلى حد ما يمكن أن يقلل من مخاطر تطور الأمراض الخطرة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام