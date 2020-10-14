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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رحل صباح اليوم الاربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وعانت أسرة النجم الراحل خلال الفترة الأخيرة من شائعات الوفاة التي تعرض لها بسبب عدم ظهوره، كان اَخرها أغسطس الماضي.

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كيف علقت الفنانة شهيرة على اَخر شائعة وفاة زوجها محمود ياسين ؟

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وقد استنكرت النجمة شهيرة هذه الشائعة، بينما قرر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تقديم بلاغ للنائب العام ضد مروجي الشائعات التي تنال من رموز الفن.

وعلقت شهيرة على شائعة وفاة محمود ياسين قائلة: «اللي بيحصل ده تهريج، ومستعجلين على قضاء الله، وعايزين مننا إيه».

وناشدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع مروجي شائعات وفاة الفنانين وآخرهم الفنان محمود ياسين، مضيفة:«قلة الأدب وصلت لذروتها وأنا بناشد النائب العام التحقيق، إحنا بقينا ملطشة، ومش لاقين حد يحمينا».

وأشارت شهيرة إلى الإزعاج الكبير لأسرة الفنان محمود ياسين جراء شائعة وفاته وذلك بعد خروجها منذ عدة أيام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي تحدثت فيها عن مرض زوجها.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».