شاهد.. العنود العيسى تظهر وسط أحضان شاب أسود وتثير موجة غضب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٣ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام" ، صورة لنجمة "سناب شات" العنود العيسى، وهي في أحضان شاب غريب ذو بشرة سوداء.

وأثارت هذه الصورة موجة غضب واسعة ، في صفوف رواد "إنستغرام" ، واعتبروا ظهور الشابة السعودية في أحضان رجل غريب ، فضيحة أكبر من فضائحها السابقة .

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وقالوا : "الصادم والمؤسف أن العنود العيسى تقوم بكل هذا معتقدة انه تحرر لانها لا تفرق بين التحرر والفساد والمياعة" .

وكشف البعض عن إطلاق الشابة العنود ، اليوم على ذلك الشاب صفة الخال ، عبر حسابها على "سناب شات" . وتساءلوا عن السبب الذي جعلها تبحث لها عن خال من وسط الشوارع .

وعلق عدد من المتابعين بالقول : هذه مايا خليفة جديدة ، شكل الشخص الذي معها بنغالي، اخرتها خال من الشارع ، الحمد لله الذي عافانا".

وكانت مشهورة "سناب شات" الشابة السعودية العنود العيسى، قدحذفت أمس مقطع فيديو كشفت فيه عن مؤخرتها، من حسابها في تطبيق "سناب شات" وذلك بعد أن وثقته خلال الساعات الماضية عبر حسابها فأحدث ضجة عارمة بين رواد مواقع التواصل وأثار غضب الكثير منهم.

وتصدر هاشتاغ #العنود_العيسى موقع تويتر، فضلًا عن بحث الجمهور عن مقطع العنود العيسى وسنابها، وسط اهتمام من جانب الكثيرين، الذين انتقدوا ما فعلته مشككين في جنسيتها السعودية، فضلًا عن مطالب بالتوقف عن متابعتها كون الاهتمام بها يزيدها شهرة.

وبالرغم من حذف العنود العيسى للمقطع عبر "سناب شات" إلا أن عدد من رواد " تويتر" كانوا قد تداولوه، بالإضافة إلى أنها تركت العديد من التغريدات عبر حسابها في موقع تويتر والتي أثارت بها جدلًا أكبر بين متابعيها.

وجاء في تغريدات العنود : "ما ودي اتنمر على احد بس قبل لا تتكلمون بأحد يا ليت تشوفون انفسكم بيبي وشكراً اذا ما عندكم مرايات بتصدقلكم بمرايات".

وأضافت: "ابو ثنين صانتي يحسبني اتفصخله نكته 2020 الله يخلف عليكم بس"، متابعًة: "بيبي قولولي شي أتابعه وانا اكل شي قديم بما اني مغبره"، وختمت: "مسكت معاي طاش مطاش كذا عارفه غبار بس فجاه مسكت معاي ولا mean girls looool".

يذكر أن العنود العيسى نشرت في وقت سابق، فيديو تحكي فيه قصة اغتصابها في انهيار وبكاء شديدين؛ ما أثار المغردين السعوديين وانطلق حينها هاشتاج بعنوان "انتحار توباكي"، وهو اسم الشهرة للعنود .

وبدأت قصة العنود الطالبة السعودية المبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، على مواقع التواصل، في ديسمبر العام الماضي، حينما نشرت فيديو عبر "يوتيوب" عبارة عن مقاطع مجمّعة تحكي فيها قصتها وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ"الفاسدة"، وادعت أن السبب وراء هذه السلوكيات هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.



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