الفنانة بلقيس ترتكب جريمة وتعترف: زوجي شريك فيها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٨ مساءً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة بلقيس عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" صورة لها برفقة زوجها سلطان عبد اللطيف أرفقتها بتعليق "شريكي في الجريمة".

ويبدو أن لزوجها علاقة بالعمل الجديد الذي ستصدره بلقيس قريبًا، خصوصا من زراء الفيديوهات التي عمدت الى نشرها على مدى عدة أيام.

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وكانت بلقيس قامت بهذه الفكرة حينما روجت لأغنيتها الجديدة "شوف لي حل" بطرق مبتكرة، وقد إستعانت وقتها هذه المرة بزوجها سلطان بعد أن طرحت قبل عدة أيام فيديو لشبيهتها وهي تقلدها وتؤدي الأغنية.

وعلقت بلقيس على الفيديو الذي وصفت فيه زوجها بـ "شريكها بالجريمة" "ومن غيرك أقوله؟! تدري أول ما لقيتك.أدمنت بيك وهويت.ما قلتها بعمري لأحد.بس إليك كلمة (فديتك).

وكانت الفنانة بلقيس إحتفلت في 30 كانون الأول/ديسمبر عام 2016، بزفافها على رجل الأعمال السعودي​سلطان بن عبد اللطيف​، في فندق برج خليفة في دبي، في حفل وُصف بالأسطوري.





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