الموز يهدد عرش الفياجرا وأطباء متخصصون يكشفون السر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

قال باحثون وأخصائيون في مجال التغذية إن مركبات الموز تساعد على الاسترخاء البدني والمعوي الأمر الذي يزيد من تركيز الرجل عند ممارسة العلاقة الحميمة.

وذكرت وسائل إعلامية أن “دراسة علمية أجريت على الموز أثبتت أن مزيج العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في الموز، يجعل منه فياجرا طبيعية تزيد القوة الجنسية والعاطفية وتقوي مشاعر الحب”.

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وشملت الدراسة 148 متطوعاً من الرجال في ألمانيا وفرنسا امتدت على طوال 4 أشهر تناولوا ما يعادل أربع إلى ست موزات مع عصير يفضلونه حسب رغباتهم قبل ممارسة الجنس وفي أوقات مختلفة. وقال المتطوعون إنهم “بعد تناول الموز مارسوا الحب بقدرة تختلف كلياً عما هو معتاد لديهم سابقاً”.

وعزا الأطباء السبب إلى أن “مزيج العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في الموز، مثل البوتاسيوم وفيتاميني (سي) و(ب6) وحمض الفوليك، يجعل منه فياجرا طبيعية تزيد القوة الجنسية والعاطفية وتقوي مشاعر الحب”.

وأوضح الخبراء أن “الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة تمثل أهم أنواع الأطعمة التي تحارب العجز الجنسي وضعف القوة عند الرجال، كونها غنية بالألياف الغذائية والمواد المضاد للأكسدة التي تحمي الخلايا من المرض”.

وأشاروا إلى أن “الخيار والجزر والتفاح والأفوكادو والفلفل الأحمر والشوكولا والتين والزنجبيل والعنب والثوم والعسل والمكسرات والسبانخ والطماطم، إضافة إلى الموز، تشكل أفضل مائدة لعشاء رومانسي يمكن أن يستمتع به الزوجان”.



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