نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع والسبب صادم! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٥ مساءً (دوت الخليج)

فوجئ المارة في أحد شوارع الهند برجل يمشي في الطريق ممسكا برأس امرأة بيده ومتوجها به إلى مركز للشرطة. وذكرت الشرطة في ولاية أوتار براديش في شمال الهند أن شينار ياداف هاجم زوجته بسلاح حاد بعد مشادة بينهما اتهمها فيها بخيانته مع جارهما، وقام بقطع رأسها وبعد ذلك حمل رأسها إلى مركز الشرطة حيث قام بتسليم نفسه. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: الفنانة بلقيس ترتكب جريمة وتعترف: زوجي شريك فيها بالفيديو والصور.. هكذا كان الظهور الأخير للفنان محمود ياسين شاهد.. العنود العيسى تظهر وسط أحضان شاب أسود وتثير موجة غضب بيان هام من الجوازات السعودية يتعلق باشتراطات السفر كيف تتعاملين مع الزوج الخائن.. خبير علاقات يجيب بعد ساعات من وفاة محمود ياسين وفاة فنان مصري آخر بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان تستعرض جمالها الأسطوري ليال عبود: سأثبت جمالي للجميع بهذه الطريقة (شاهد) مكشوفة الصدر ونصفها الأسفل.. زوجة معتصم النهار تستعرض مفاتنها برقصة ساخنة وسط أصدقائه الموز يهدد عرش الفياجرا وأطباء متخصصون يكشفون السر بكلمات صعقت الجمهور.. شهيرة تنعي زوجها محمود ياسين .. ومنصات التواصل تتحول إلى سرادق عزاء بعد تعرضها للتحرش الجماعي.. ليلى زاهر تشعل منصة إنستغرام برقصة إغراء ساخنة (فيديو) 3 خطوات على الزوجة إعتمادها لكسر الملل الزوجي ألم أصابع القدمین.. ما سببه؟ وما مدى خطورته؟ ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وفي مشاهد مماثلة في ولاية أوتار براديش في فبراير الماضي، قام رجل بقطع رأس زوجته وسار في الشوارع وهو يغني النشيد الوطني الهندي.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع والسبب صادم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.