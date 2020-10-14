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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فاجأت مساعدة سابقة لميلانيا ترامب، الجميع بتاليفها كتاب يتناول تفاصيل عن السيدة الأمريكية الأولى.

وقالت وزارة العددل الإمريكية إن ستيفاني وينستون ولكوف، مؤلفة كتاب “ميلانيا آند مي” (ميلانيا وأنا) الذي نشر الشهر الماضي كانت قد تعهدت عدم الكشف عن معلومات تتعلق بزوجة الرئيس دونالد ترامب.

وعملت ولكوف من دون أجر لحساب ميلانيا في الفترة 2017-2018، وفي حين لم تكن موظفة فيدرالية إلا أنها بحسب الدعوى وقعت “عقدا” ملزما فيدراليا يعرف باتفاقية خدمات مجانية.

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خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب" وتصف إيفانكا ترامب بـ“الأفعى”

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ويذكر أنه كان ممنوع عليها تحديدا نشر أو إعادة إنتاج أو إفشاء إي معلومات مشابهة إلى أي شخص أو كيان غير مصرح له كليا أو جزئيا”.

والكتاب الذي يحمل عنوان “ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى” يقول إنه يكشف النقاب عن عارضة الأزياء السابقة السلوفينية الأصل والتي أصبحت الزوجة الثالثة لقطب العقارات الملياردير الذي تولى الرئاسة.

ووصف الكتاب صورة ميلانيا أكثر حيوية من المفهوم العام، ويصورها منافسة لدودة لإبنة الرئيس إيفانكا، إذ تصفها مع زوجها جارد كوشنر بـ”الأفاعي”.