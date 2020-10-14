نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إسرائيل تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين بهذه الكلمات المفاجئة.. وتكشف سر ظهوره في "إسرائيل" كل يوم جمعة! (شاهد). على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - في صباح اليوم الأربعاء أعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن رحيل والده الفنان الكبير ونجم السينما المصرية، محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا.

رحيل مؤلم على كل محبين الفنان الكبيرالذي كان ملهمًا ومبدعًا ومن أسرة فنية عريقة قدمت للسينما المصرية الكثير والكثير.

قد يهمك أيضًا:

إسرائيل تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين بهذه الكلمات المفاجئة.. وتكشف سر ظهوره في "إسرائيل" كل يوم جمعة! (شاهد).

خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب" وتصف إيفانكا ترامب بـ“الأفعى”

يعزّز المناعة ويقاوم السرطان.. 8 فوائد مذهلة ل "عصير الجزر"

الملكة رانيا تعلق على جريمة الزرقاء التي هزت الأردن .. ماذا قالت؟؟

هل تذكرون الممثلة التركية “أصليهان” بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم

كيف علقت الفنانة شهيرة على اَخر شائعة وفاة زوجها محمود ياسين ؟

الرئيس الأمريكي ترامب يرقص على المسرح أمام ناخبيه بعد إعلان تعافيه من كورونا (شاهد)

العثور على مفاجأة مثيرة عند ضريح أبو مهدي المهندس الذي قُتل برفقة قاسم سليماني!

مشهد مرعب... هل هذا جبل تأكله النيران ضمن حرائق اجتاحت سوريا؟.. شاهد

الحكم على ابنة رئيس عربي مخلوع بــ12 سنة سجن (الاسم)

نجل الشعراوي يكشف حقيقة أخذ والده مزرعة كبيرة من السادات .. شاهد ماذا قال؟

انتبه جيدًا.. 5 مخاطر لاستخدام الهواتف المحمولة في الحمام

كان فتى أحلام كل البنات!!.. أغرب تعليق من فنانة شهيرة على وفاة الفنان محمود ياسين

القبض على 3 مقيمين يمنيين في الرياض .. والشرطة السعودية تكشف تهمتهم

اردوغان ينحني أمام حاكم هذه الدولة العربية.. والمعارضة التركية تنفعل بشدة (شاهد)

كنت أصرخ الله أكبر استمروا في تقطيع يدَيّ وفقء عيني.. ضحية “جريمة الزرقاء” البشعة يروي تفاصيل اختطافه (فيديو)

شقيق محمود ياسين يتسبب بتأجيل جنازة الفنان الراحل.. وأسرته تكشف ماذا حدث؟

الفنان “عادل إمام” يهين ممثل مصري شهير.. وهكذا “انتقم” منه الأخير بعد 9 سنوات من إضمار الحنق والكره

هل تذكرون مذيع الجزيرة المستقيل “أحمد الغندور” صاحب برنامج الدحيح ؟؟.. شاهدوا كيف ظهر اليوم وبماذا فاجأ متابعيه

الفنان الكبير محمود ياسين يتحدث عن الموت قبل وفاته.. وهذا ما طلبه من فنان شهير بشأن الدفن والقبر! (فيديو)

ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)



الجوازات السعودية تصدر “توضيح هام” لضمان عدم إلغاء سفر “المواطن والمقيم” !



مفاجأة.. رسائل هيلاري المسربة تكشف أسباب الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي

دراسة حديثة تكشف تأثير كورونا على “عضو جديد وحيوي” في جسم الإنسان

آخر ظهور للفنان محمود ياسين قبل وفاته.. شاهد كيف كان؟؟

وفاة الفنان المصري الكبير محمود ياسين .. وهذا السبب

ومنذ الإعلان عن وفاته توالت التعازي من كل الجهات والفنانين الكبار، ولكن نعي خارج الصندوق جاء من إسرائيل للفنان الكبير الذي كان بطلًا لفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي والذي جسد فيه الانتصار في حرب اكتوبر المجيدة، وظل عمله مرتبط في أذهان المصريين بانتصار أكتوبر المجيد.

وكعادة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، يحاول اثارة الجدل دومًا، ويحاول اثارة حفيظة المصريين والعرب بمنشوراته، حاول هذه المرة من خلال حدث وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، من خلال تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر عن رحيل الفنان محمود ياسين، وقال ادرعي في تغريدته "وداعاً الفنان الكبير #محمود_ياسين الذي كان ممثلا محبوبًا في إسرائيل منذ ستينينات القرن الماضي حين كان بطل الأفلام المصرية التي بثت في التلفزيون الإسرائيلي وهكذا تعرفنا عليه".

بشكل عام يحاول افيخاي التقرب من العرب والمصريين من خلال منشوراته الجدلية وهذه المرة زايد على الراحل من خلال الحديث عن عن شعبيته داخل اسرائيل من خلال أفلامه، وحاول المزايدة على وفاة رجل واستغلال الحدث لاظهار اسرائيل بمظهر انساني بحت.

وكشف موقع "والا" العبري أن التلفزيون الاسرائيلي كان يعرض أفلام الراحل المصري ظهر كل جمعة على الشاشة الإسرائيلية وكان دائم الظهور على شاشات التلفاز الإسرائيلي بأفلامه، ويعتبر الفنان المصري، معروف وبشكل كبير لدى الجمهور الإسرائيلي.

وسلط تقرير موقع والا العبري الضوء على اختيار محمود ياسين كسفير للنوايا الحسنة عام 2005 من قبل الأمم المتحدة، وسلط الضوء على تصدر الفنان محمود ياسين عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ووصفه ببطل الأفلام ونجم الشاشة المصرية في الأفلام المذاعة على شاشات إسرائيل ظهر كل جمعة، كما نعى العديد من المواطنين الإسرائيليين رحيل الفنان محمود ياسين.

وتحدث التقرير عن اخر ظهور للفنان المصري محمود ياسين في 2012، وكان من المفترض الظهور في عمل تلفزيوني في 2014 لكنه لم يشارك بسبب ظروف مرضية قهرية منعته من الدخول في أعمال سينمائية وتلفزيونية.



وتحدث الفنان محمد رياض عن وفاة النجم محمود ياسين وأعلن أن الجثمان سيوارى الثرى غدًا الخميس بسبب سفر شقيق الفنان خارج الوطن، وقررت الاسرة انتظار عودته، كما أن كل أسرة الفنان محمود ياسين من بورسعيد وليست من القاهرة وينتظر قدومهم من بورسعيد إلى القاهرة لحضور الدفن ومراسم التشييع، ورحل الفنان عن عمر ناهز 79 عامًا.

المصدر: موقع أقباط مصر