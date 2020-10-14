كشفت صدرها بالكامل.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها بصورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر منصة تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وعلقت سميرة سعيد، على اطلالتها الجديدة قائلة : "الليلة مواهب استثنائية هتغي من جديد .. الساعة 8 توقيت القاهرة / 9.30 توقيت السعودية على MBC ".

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وظهرت الفنانة سعيدة ، بفستان أبيض مكشوف الصدر بالكامل ، وبتسريحة شعر قصير بلون ذهبي .

وفور نشرها الصورة تلقت الكثير من التعليقات التي جاء في بعضها التالي : "ايه القمر داه ربنا يحميك، زهرة توليب بيضاء ما اجملك، نحبك، قمر ، كل ما تكبري تصيري أجمل وأحلى ، جمالك جمال مش عادي".

View this post on Instagram الليلة مواهب استثنائية هتغني من جديد.. انتظرونا ✌????❤️ الساعة 8:30 توقيت القاهرة / 9:30 توقيت السعودية على MBC #MBCTheVoiceSenior #فريق_سميرة A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Oct 14, 2020 at 9:24am PDT

وقد انطلقت أولى حلقات الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور" للمواهب فوق الستين ، الأربعاء الماضي عبر قناة Mbc مصر، تحت إشراف لجنة مكونة من أربعة مدربين وهم النجوم : هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم ومحلم زين.

وبدا البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس"، وتقاسم تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال.

وضمت سميرة في نهاية الحلقة موهبتين هما يوسف باجبير (السعودية)، وسعاد حسن (المغرب)، بينما بدا فيصل الحلاق (سوريا) متحمسًا للانضمام إلى فريق نجوى، فيما اختار عبدو ياغي (لبنان) الانضمام إلى فريق ملحم، في وقت لم يتمكن هاني شاكر من إقناع أي موهبة للانضمام إلى فريقه.

وانطلقت الحلقة بأغنية "أنا كل ما أقول التوبة" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، أداها المدربون الأربعة نجوى كرم، ملحم زين، سميرة سعيد وهاني شاكر على المسرح، قبل أن يعلن ياسر السقاف وأنابيلا هلال انطلاق الاحتفال بالأصوات الذهبية المميزة، مع فيصل الحلاق من سوريا الذي روى ذكريات أيام الشباب في قرية نجوى كرم، وغنى "كرمال النسيان" للموسيقار ملحم بركات، ليحصل على لفة رباعية، ويختار الانضمام إلى فريق نجوى.

ولم يسعف الحظ داني حاتم من لبنان أن تلف لها الكراسي، لكنها اعتبرت أنها بمجرد وقوفها على هذا المسرح حققت حلم والدها، ودعى المدربون اثنين من أبنائها للانضمام إلى المسرح، وقد شارك أحدهما في الصيغة الفرنسية من البرنامج، ليغنوا مقطعاً من أغنية "Les yeux de la Mama".

وأطلّت سعاد حسن من المغرب لتؤدي أغنية "أروح لمين" لكوكب الشرق أم كلثوم، وحصلت بدورها على لفة رباعية، واختارت الانضمام إلى فريق سميرة.

وكشفت "حسن" أن لها تجارب ولقاءات مع اثنين من المدربين، فقد احتفلت منذ بضع سنوات بميلاد الفنانة سميرة سعيد حيث غنت لها في ذلك اليوم، كما تشاركت على المسرح الغناء مع ملحم زين في إحدى الحفلات في المغرب.

واختار يوسف باجبير من المملكة العربية السعودية أن يعزف على العود ويغني في وقت واحد، حيث أدى أغنية "ردي سلامي" لفنان العرب محمد عبده، واستدار له هاني شاكر وسميرة سعيد، واختار الانضمام إلى فريق سميرة.

أما آخر المواهب الاستثنائية في الحلقة، فكانت عبدو ياغي من لبنان، وهو فنان معروف صاحب عشرات الأغنيات الناجحة في مسيرته الفنية، حصل في بداياته في السبعينيات على الميدالية الذهبية في برنامج لاكتشاف المواهب، ليقرر المشاركة بعد كل هذه السنوات إعادة التجربة والمشاركة في برنامج للمواهب المخضرمة، يغني موالاً وأغنية "يا صلاة الزين" للراحل زكريا أحمد.

وحصل ياغي على لفة رباعية، واختار الانضمام إلى فريق ملحم، كما انضمت ابنته بريجيت ياغي إلى المسرح لتغني مقطعًا من أغنية "خطت قدمكن" للسيدة فيروز.



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