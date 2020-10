كشفت صدرها بالكامل.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

View this post on Instagram

الليلة مواهب استثنائية هتغني من جديد.. انتظرونا ✌????❤️ الساعة 8:30 توقيت القاهرة / 9:30 توقيت السعودية على MBC #MBCTheVoiceSenior #فريق_سميرة

A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Oct 14, 2020 at 9:24am PDT