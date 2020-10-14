نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٩ مساءً (دوت الخليج)

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيل أنها للفنانة ياسمين صبري مرتدية المايوه جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور انتشرت وأكد البعض أنها للفنانة الشابة لكن الصور كانت بعيدة عن الوجه لدرجة جعلت من الصعب التعرف على صاحبة البكيني.

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ياسمين صبري من جانبها نفت في تصريحات خاصة لمجلة الجميلة صلتها بهذه الصور مؤكدة أنها لا تعرف عنها شيئاً.

وأكدت أنها حريصة على الظهور أمام جمهوها بمظهر لائق، وطالبت الفنانة الشابة الصحافة بتوخي الدقة في نشر الأخبار والصور والتأكد من صحتها؛ لأن مثل هذه الشائعات تضر كثيراً بأصحابها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” مع الفنان أحمد مجدي والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري تصدرت خلال اليومين الماضيين محركات البحث والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على يخت فخم في عرض البحر.





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