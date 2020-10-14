نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر في 8 صور.. نجمة "عشيق أمي" تقوم بحركات إغراء جريئة وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، في موقع إنستغرام، ثمان صور حديثة لنجمة مسلسل عشيق أمي دايان ابي علام، أثارت إنبهار واعجاب المتابعين.

وبدت ملكة جمال لبنان لعام 2015 في اطلالتها الجديدة، مرتديةً فستاناً أسوداً مكشوف الصدر والظهر ومعظم اجزاء نصفها الأسفل ، وبتسريحة شعر متفردة أضفت المزيد من الجمال لملامح وجهها الذي توسطها.

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وتعمدت الفنانة دايان ابي علام، في اطلالتها، القيام بحركات إغراء جريئة، في كل صورة من الثمان الصور ، على حدة.

وحصدت هذه الصور ، على حزمة تعليقات ابدا فيها المتابعون إنبهارهم واعجابهم بالجمال المنثور في إطلالة الفنانة اللبنانية، وبنعومتها وسحر عينيها.

ومؤخراً ظهرت الفنانة دايان ابي علام ملكة جمال لبنان، في إطلالة وهي شبه عارية، مما أثار ردود أفعال متباينة من قبل الجمهور.

وبدت في صورة حديثة نشرتها في حسابها بتطبيق انستغرام، وهي تتأهب لصعود سلم منزلها، بحمالة صدر بيضاء فقط في نصفها الأعلى، و"بلوزة" بيضاء قصيرة في نصفها الاسفل، وهو ما جعل معظم جسدها عار .

إطلالة عارضة الأزياء دايان ابي علام، أبرزت جمالها وانوثتها وتفاصيلها، فأثارت الجمهور المتابع لها ، بكتابة تعليقك تنوعت بين الإطراء والإعجاب وبين الانتقاد ..إلا أن أغلبها كانت إيجابية وعبرت عن حب وعشق المتابعين لملكة جمال لبنان .. يذكر أن اخر أعمال الفنانة اللبنانية دايان أبي علام، هو المشاركة في بطولة مسلسل “عشيق أمي”، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بعد إطلالتها المميزة في مسلسلي “الباشا” و“موجة غضب” .

دايان أبي علام حصدت في عام 2015 لقب ملكة جمال صيف لبنان، وبناء عليه مثلت بلدها في سريلانكا، ضمن مسابقة ملكة جمال القارات، في عام 2016.



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