ثمان عبارات تستفز الرجل وتجعله ينفر منك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٣ مساءً (دوت الخليج)

في الحياة الزوجية هناك العديد من الأمور التي يجب أن تتقيّدي بها لكي تتجنّبي أي مشاكل زوجية تؤدي إلى توتّر العلاقة بين الرجل والمرأة، ضمن تلك الأمور تجنب عبارات معينة يجب ألا تتفوّهي بها أمام زوجك أو تقوليها له لكي لا تُغضبيه فهناك نساء لا تدرك مدى أهمية هذا الأمر فتسبب لنفسها مشاكل بدون قصد، فما هي العبارات التي يجب أن تتجنبيها في حياتك الزوجية؟

زوج صديقتي يفعل ذلك تجنّبي مقارنة زوجك برجل آخر خاصة في ما لو كان هذا الرجل قريباً منكما أو صديقاً مشتركاً بينكما فتجنبي أن تطلبي منه أمراً ما يفعله وتُقارنيه بزوج صديقتك فتقولي له " زوج صديقتي يفعل ذلك ".

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خطيبي السابق كان يفعل هكذا! مهما تكوني غاضبة من أحد تصرّفات زوجكِ حاولي ألا تذكّريه بخطيبك السابق وبما كان يفعل ويتصرّف معكِ بشكل أفضل منه فذلك سيثير غضبه ويدفعه لخصامك.

والدتك ووالدتي! عليكِ ألا تستعيني بعبارات "والدتي قالت لي إن ... "أو عبارة" هل طلبت منك والدتك ذلك ؟!" فهذه العبارات هجومية وفيها الكثير من الاستفزاز الذي يؤدي إلى توتر الأجواء بينكما وتشعره بأنّك تُدخلين طرفاً ثالثاً في حياتكما إذ مهما كانت والدتك أو والدته شخصا قريبا فالرجل يحب أن تبقى شؤون منزله في سرية تامة.

هذا الرجل جميل لا تتغزلي برجل آخر أمامه خاصة صديقه فتقولي له "هذا الرجل جميل ووسيم" إلى ما هنالك من عبارات فذلك يثير غيرته وشكوكه وستضعين نفسكِ في مأزق لم يكن بالحسبان.

أنت لا تعرف! لا تشعري زوجك بأنك أهم منه وأنت على معرفة ودراية بكل الأمور وهو لا يدرك مقدار ذكائك فذلك سيقلّل من شأنه وينتقص من رجولته بل عليكِ أن تشعريه بأنّه رجل بكل ما في الكلمة من معنى.

هل يمكننا التحدث؟ لا تمهّدي للنقاش بسؤال وبمقدمات فذلك سيثير مخاوفه ويأخذ حكماً مبرماً بأنّكِ ستناقشينه بأمور مزعجة.

أنت قلت ذلك سابقاً خلال محادثاتكما لا تستعيني بعبارات تذكرينه من خلالها بكلمات سبق وقالها أو أفعال وأخطاء ارتكبها فلا تقولي له أنت فعلت كذا وكذا سابقاً.

الطلاق! أكثر العبارت استفزازاً للرجل هي تلك التي تتعلّق بالطلاق فلا تلمّحي له أنك نادمة لاتخاذك قرار الزواج منه وأنك تريدين الطلاق فهذه العبارات قاسية على أذن شريكك وتجرحه ولن ينساها بسهولة حتى لو اعتذرت منه وتفوّهت بها في لحظة غضب.



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