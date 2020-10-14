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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة طبية جديدة أهمية اللبن الكبيرة، لافتة الى أنه "يلعب دوراً مهماً في الحماية من مرض السرطان المنتشر حول العالم.

وأكدت دراسة نشرت في مجلّة "جاما" الطبية، أن "تناول الّلبن أو المأكولات الغنية بالألياف يساهم في تقليل نسبة الإصابة بسرطان الرئة"، ووفقاً للدراسة، فإن تناول لبن الزبادي بكمية 85 غراماً بالنسبة للرجال، و113 غراماً بالنسبة للنساء، يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19 بالمئة".

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مشروب بسيط تناوله يوميًا يحميك من السرطان!

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ووفقاً لموقع "ذا هيلثي"، هناك فوائد صحية أخرى كثيرة لتناول الألياف واللبن، خصوصاً وأنها غنية بالكالسيوم و"فيتامين ب" و"فيتامين د" وعناصر غذائية أخرى.

من جهته، نوّه الطبيب المعالج في معهد نورثويل هيلث للسرطان، كيفين سوليفان إلى أن "أعلى خطر للإصابة بسرطان الرئة يقع على عاتق المدخنين أو الذين لديهم تاريخ طويل في التدخين"، موضحاً أنه "إذا كنت تدخن، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لتحسين صحتك هو الإقلاع عن التدخين. هذا الموضوع أهم بكثير من تناول المزيد من الألياف أو الزبادي".

المصدر: هيلثي