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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكرت مصادر متطابقة، أن السلطات السودانية أعادت توقيف عقيلة الرئيس المعزول عمر البشير وداد بابكر، بعد ساعات من الإفراج عنها بكفالة.

وكانت بابكر غادرت حبسها الثلاثاء بكفالة بعد اعتقالها في ديسمبر الماضي على ذمة بلاغات تتعلق بمخالفات مالية وتجاوزات في منظمة "سند" الخيرية التي تمتلكها، علاوة على التحقيق معها بشأن امتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

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اعتقال زوجة رئيس عربي مخلوع.. شاهد من تكون؟؟

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وأفادت مصادر موثوقة لصحيفة "سودان تربيون" بأن مجموعة من الأشخاص قالوا إنهم يمثلون لجنة إزالة التمكين، وصلوا حيث تقيم وداد بابكر واقتادوها للحبس من جديد بحجة مواجهتها بلاغات تستلزم التحقيق.

ولفتت إلى أن عقيلة البشير بدت واضحة الإعياء خلال اقتيادها وأن وضعها الصحي يستلزم إخضاعها لعناية من نوع خاص بسبب تعقيدات مرضية وصفتها بالحرجة.

وأخضعت بابكر للتحقيق مرارا بواسطة نيابة "الثراء الحرام والمشبوه" قبل أن تتعرض لوعكة صحية اضطرت معها السلطات لنقلها إلى أحد المشافي الخاصة بالخرطوم بحري حيث تبين معاناتها من "فشل كلوي"، علاوة على مشاكل صحية أخرى.

ولم توافق السلطات على التماسات وطلبات متكررة من محاميها ومقربيين بالسماح لها بالسفر الى خارج البلاد لتلقي العلاج، حيث كانت تعتقل في إحدى الغرف بنيابة التحقيقات الجنائية، ويتم تجديد حبسها كل أسبوعين.

المصدر: موقع "سودان تربيون"