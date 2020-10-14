شاب يهدد فتاة قاصر ووالدتها في السعودية بنشر صور فاضحة لهما (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً (دوت الخليج )

تصدر هاشتاغ #المبتز_حسين، حديث المغردين السعوديين خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن قام شاب يُدعى "حسين" بعملية ابتزاز واضحة لفتاة قاصر ووالدتها بعد أن أرسلت له تلك الفتاة صورًا سابقة لها ولوالدتها، وما أن توقفت عن الأمر حتى هددها.

ونشر مغردون عبر تفاعلهم على وسم #المبتز_حسين بعض الرسائل التي جرت بين "حسين" وتلك الفتاة والتي اتضح منها أن الأخيرة كانت تطلب من الأول أن يحذف صورها ولكنه قابل طلبها بالرفض بل وطالبها بمزيد من الصور الفاضحة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وبحسب معلومات متداولة بين المغردين فإن تلك الفتاة كانت تربطها علاقة مع الشاب الذي يبتزها حاليًا والذي يتضح من كلامه إنه هندي أو باكستاني، وسط مطالب عدة بمعاقبته، وعدم الصمت على تلك الواقعة كي لا تتكرر، بينما كشف البعض أن تلك المعلومات المتداولة عن قصة غير حقيقية وتهدف إلى تشويه صورة المجتمع وأن المحادثات المنشورة بين الشاب والفتاة غير صحيحة.

ودوّنت مغردة تُدع سهام الهزيمي تغريدة لها قالت فيها: "#المبتز_حسين حقيقة المبتز حسين"، مرفقة صور المحادثات التي جرت بين الشاب والفتاة، مؤكدة أن تلك القصة هي الحقيقة الكاملة وراء تدشين هذا الوسم.

وكتبت مغردة أخرى تقول: "مثل هذه الهاشتاق يقف وراها من يريد ان يشوه صورت مجتمعنا حكومتنا ماقصرت تقدر تنهي السالفة بكل سرية لكن لحد يتعاطف مع مثل هاذه الهاشتاق نبذه بسيطة عن افلامهم ٩٠ بالمئة اجانب انتبهو على بناتكم وعيالكم من اصحاب هذه الفكر".

وقال مغرد يُدعى حسين علي في تغريدة له إن المحادثات المنتشرة غير حقيقية كاشفًا عن المحادثات الحقيقية، فكتب: "طبعا يا شباب هذا اللي مفروض يتعاقب وتمسخروه وفي عليه اثباتات مو ذاك الشخص اللي انتشر بدون ادلة ولا اثباتات وكلام فاضي هذا الشخص اللي مهدد البنت بصورها وبصور امها بلا عليكم دا انسان صاحي ولا كيف حتى لو عطتك صورها هي كانت واثقه فيك بس مو لدرجة انك حمار وغبي تهددها".

ودعت مغردة إلى الوقوف مع الفتاة القاصر التي تتعرض للتهديد بنشر صور فاضحة لها ولوالدتها، داعية إلى عدم التهاون في الأمر، وايدتها أخرى بالقول : ذا مهدد بنت قاصر بنشر صورها وصور أمها...





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