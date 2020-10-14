أب يغتصب طفلته الرضيعة حتى الموت.. تفاصيل مروعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت مصادر أمنية في مقاطعة مونتغومري بولاية كارولاينا الشمالية إن أبًا قد اعتُقل بعد ورود مزاعم باعتدائه جنسيًا على ابنته التي توفيت لاحقًا في المستشفى.

ويقول المحققون إن أبًا يدعى "أوستن ستيفنز" اغتصب رضيعته "زارا" البالغة من العمر 10 أشهر وقتلها، في شقته الواقعة في لوار بروفيدنس تاونشيب، بنسلفانيا، ليلة السبت.

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وبعد مزاعم بقتل رضيعته، قيل إن "ستيفنز" (29 عامًا)، أمضى ساعة في البحث في Google مصطلحات مثل "إذا توقف الطفل عن التنفس" ، "ماذا لو لم تسمع قلب الطفل ينبض، "طفلي لا يتنفس"، "كيف تعرف أن طفلًا قد مات" ، قبل الاتصال برقم 911.

وتم العثور على "زارا" غير مستجيبة في شقة والدها والتي لم يكن بها تدفئة أو كهرباء أو مياه، وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى محلي، حيث أعلن الأطباء وفاتها بعد ذلك بوقت قصير.

وأظهر تشريح الجثة اللاحق أنها تعرضت لاعتداء جنسي وأصيبت بصدمة حادة في الرأس.

ذكرت شبكة "إن بي سي" فيلادلفيا أن سبب وطريقة وفاتها لا تزال غير محددة.

وقال "كيفن ستيل"، المدعي العام لمقاطعة مونتغومري: "هذه القضية مقلقة للغاية، من الصعب أن نتخيل أن وفاة هذه الطفلة أصبحت أكثر صدمة وهي الاعتداء الجنسي على رضيع، تلاه تقاعس الأب عن العمل لإنقاذ حياتها، أدى إلى وفاتها".

ويواجه "ستيفنز" تهمة الاتصال الجنسي المنحرف لا إراديًا، واغتصاب طفل، واعتداء شديد، واعتداء بذيء شديد، وتعريض رفاهية الطفل للخطر، وعدة تهم ذات صلة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في القضية في 13 أكتوبر الجاري.



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