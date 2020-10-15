نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رواها زوج إبنته.. شاهد اللحظات الأخيرة للراحل محمود ياسين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً (دوت الخليج )

وجه زوج الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان محمد رياض، الشكر لجميع من قدم التعازي في مصر والوطن العربي، وتفاعل بالدعاء على روح الفنان محمود ياسين ، عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية.

وأكد محمد رياض، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم، أن محمود ياسين كان مثله الأعلى في الفن، وكان والده وليس حماه حتى آخر لحظة جمعتهما ببعض، فهو دائما عطوف وحنين معقبا: "كان سند وضهر وحنين".

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وأشار إلى أن آخر مرة رأى فيها حماه الفنان الراحل محمود ياسين كانت مساء أمس الثلاثاء. مضيفا أنه في اللحظات الأخيرة كانت حالته لا تسمح له بالحديث كثيرا.

وقال : "كان مشرف لأسرته كلها ولبلده وقدم كثير للفن والبلد، وكل الاحتفالات الوطنية كان مشارك فيها بكل حب، وخدوم لجميع زملائه، ولن يتكرر مرة ثانية فنيا أو إنسانيا".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله المؤلف والفنان "عمرو"، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".



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