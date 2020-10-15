نسرين طافش تستعرض صدرها في حمام السباحة وتفقد الجمهور وعيه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً (دوت الخليج)

صدمت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإطلالة وصفت بالجريئة واثارت بسببها جدلا كبيرا. وشاركت نسرين طافش متابعي حسابها الخاص عبر إنستجرام بصورة لها ظهرت فيها مرتدية ملابس السباحة " المايوه " داخل مسبح. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فيديوهات هدير الهادي الإباحية تقضي على والدها بعد نعيها له.. الكشف عن حالة ووضع زوجة الفنان محمود ياسين رواها زوج إبنته.. شاهد اللحظات الأخيرة للراحل محمود ياسين أب يغتصب طفلته الرضيعة حتى الموت.. تفاصيل مروعة شاب يهدد فتاة قاصر ووالدتها في السعودية بنشر صور فاضحة لهما (شاهد) سحل فتاة حتى الموت من قبل متحرشين وغضب عارم يجتاح مصر الخطوط السعودية تعلن عن تخفيضات كبرى وتوضح طريقة الاستفادة منها في 8 صور.. نجمة "عشيق أمي" تقوم بحركات إغراء جريئة وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل كشفت صدرها بالكامل.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير الفنانة بلقيس ترتكب جريمة وتعترف: زوجي شريك فيها بالفيديو والصور.. هكذا كان الظهور الأخير للفنان محمود ياسين شاهد.. العنود العيسى تظهر وسط أحضان شاب أسود وتثير موجة غضب بيان هام من الجوازات السعودية يتعلق باشتراطات السفر ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وتعرّضت نسرين طافش للعديد من الانتقادات من جمهورها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة والجريئة. وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسل «الوجه الاَخر» الذي يعرض أسبوعيا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» .

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