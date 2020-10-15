بعد نعيها له.. الكشف عن حالة ووضع زوجة الفنان محمود ياسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٩ صباحاً (دوت الخليج )

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، عن حالة ووضع والدته الفنانة الكبيرة "شهيرة"، بعد وفاة والده صباح أمس الأربعاء.

واكد عجزها عن النطق وتوقفها عن الحركة جراء صدمة رحيل حبيبها وزوجها الفقيد محمود ياسين.

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وقال أن والدته فى حالة صدمة حتى الآن ولم تستوعب ما حدث . مضيفا :" الوالدة في حالة صعبة جداً ولديها حالة بعدم تصديق ما حدث".

ولفت نجل الفنان الكبير محمود ياسين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، أن شهر أكتوبر له طبيعة خاصة مع الراحل، موضحاً أن زواجه كان فى شهر أكتوبر والرحيل أيضاً بالإضافة إلى أن كافة أعماله الوطنية كانت عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع ياسين :"أتشرف بكل فخر أن والدي قام بدوره على أكمل وجه وترك أرث فني كبير ومحبة كبيرة للوطن ، وهذه سنة الحياة .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

واوضح أن الصلاة على الرحل، ستكون بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد ودفن الجثمان سيكون بعد صلاة الظهر فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وكانت الفنانة المصرية "شهيرة"، قد نعت في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، بكلمات مؤثرة تعبر عن مدى فجيعتها بالحدث.

وقالت الفنانة شهيرة عبر حسابها بموقع فيسبوك، ناعية زوجها: "رحل حبيب عمري خلااااص".

ورغم أن نعي زوجة الفنان محمود ياسين، لم يزيد على أربع كلمات ، إلا أنه كان بليغ ومؤثر للغاية.

جمهور النجمة شهيرة ، تلقى كلماتها كالصاعقة التي نزلت عليه ، حزنًا على رحيل الفنان محمود ياسين، وعلى ألم وفجيعة زوجته برحيله، وعبر عن عجزه في التعبير عن مواساته لها.

وقدم متابعو النجمة المصرية، لها التعازي والمواساة .. وترحموا على الفقيد ، من خلال سيل من التعليقات على منشورها (نعيها)، ذكر فيها بعضهم انه أصيب بالصدمة والتبلد واصبح عاجز عن كتابة ما يمكن أن يعبر من خلاله عن مشاطرتها حزنها، وأيضا ما يعبر به عن حزنه على رحيل محمود ياسين.



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