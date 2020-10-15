فيديوهات هدير الهادي الإباحية تقضي على والدها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

لم يحتمل والد فتاة “تيك توك” المصرية هدير الهادي اعترافات ابنته في قضية فيديوهات الرقص والفيديوهات الإباحية فأصيب بسكتة دماغية توفي على إثرها فوراً.

واضطرت المحكمة الاقتصادية أمس الأول الثلاثاء إلى تأجيل محاكمة هدير الهادي لجلسة 27 أكتوبر المقبل في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

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كما ونقلت وسائل إعلامية محلية ما حدث في المحاكمة حين وصلت هدير الهادي إلى المحكمة مرتدية “الكمامة”. استعدادًا لبدء الجلسة المقررة لسماع هيئة دفاعها.

واستمعت المحكمة لمرافعة محامي هدير الهادي، الذي التمس براءتها. دافعًا ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم ترتكبها المتهمة، وانعدام جدية التحريات في القضية.

ثم قدّم الدفاع شهادة وفاة والد هدير الهادي أثناء انعقاد الجلسة، وفور سماعها بخبر وفاة والدها. دخلت في نوبة من البكاء والصراخ، ثم أصيبت بإغماءة استمرت لمدة 10 دقائق، ثم علّقت المحكمة الجلسة لحين هدوء القاعة وإفاقة المتهمة.

وقال محامي هدير إن سبب الوفاة يرجع لرؤية اعترافات ابنته في القضية، فأصيب بسكتة دماغية. فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 27 أكتوبر المقبل.



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