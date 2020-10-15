بحمالة صدر برتقالية.. أصغر نجمات مسلسل باب الحارة تثير المتابعين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٦ صباحاً (دوت الخليج)

فجرت الفنانة السورية الشابة شمس الملا موجة من الجدل بعد نشرها عدداً من الصور الجريئة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وظهرت الملا في احدى الصور التي شاركتها متابعيها على "انستجرام" مرتدية حمالة صدر باللون الوردي وبنطلون أسود فيما بدت بصدر وبطن عاريين. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: تسريب صور فاضحة للفنانة منة عرفة في أحضان شاب غريب.. شاهد بالفيديو.. هيا مرعشلي تتعرض لهجوم ومحاولة إغتصاب وهي تستحم داخل الحمام بدون ملابس فيديوهات هدير الهادي الإباحية تقضي على والدها بعد نعيها له.. الكشف عن حالة ووضع زوجة الفنان محمود ياسين نسرين طافش تستعرض صدرها في حمام السباحة وتفقد الجمهور وعيه رواها زوج إبنته.. شاهد اللحظات الأخيرة للراحل محمود ياسين أب يغتصب طفلته الرضيعة حتى الموت.. تفاصيل مروعة شاب يهدد فتاة قاصر ووالدتها في السعودية بنشر صور فاضحة لهما (شاهد) سحل فتاة حتى الموت من قبل متحرشين وغضب عارم يجتاح مصر الخطوط السعودية تعلن عن تخفيضات كبرى وتوضح طريقة الاستفادة منها في 8 صور.. نجمة "عشيق أمي" تقوم بحركات إغراء جريئة وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل كشفت صدرها بالكامل.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير الفنانة بلقيس ترتكب جريمة وتعترف: زوجي شريك فيها ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة كما ظهرت في صورة أخرى مرتدية حمالة صدر لون أورانج وتنورة قصيرة وقبعة ماعرضها لانتقادات قوية. وعلق أحد متابعيها بالقول "المشكلة ليست في شمس الملا التي تصر على الظهور بملابس جريئة بل فيمن يعتبرونها فنانة في الأساس". وشمس الملا هي إبنة مخرج مسلسل باب الحارة السوري ​بسام الملا​ وجسدت في الأجزاء الأخيرة من المسلسل دور صفاء التي تقتل جنديين من الاستعمار الفرنسي انتقاماً لوالدها.

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