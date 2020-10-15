نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. هيا مرعشلي تتعرض لهجوم ومحاولة إغتصاب وهي تستحم داخل الحمام بدون ملابس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٢ صباحاً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة هيا مرعشلي، في مقطع فيديو، وهي عارية تستحم، وتغني داخل الحمام بصوت زاده طربًا هدير الماء الذي يتصبب على جسدها.

وتداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، على مواقع التواصل الإجتماعي، صور مع مقاطع فيديو التقطت أثناء استحمام الفنانة مرعشلي .

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وأثارت الصور والفيديوهات، التي ظهرت فيها الفنانة السورية عارية، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل، ووجه لها البعض انتقادات حادة واتهمها بإفساد الشباب، إلا أن متابعين آخرين دافعوا عنها بقوة ، ودعوا المنتقدين إلى عدم مشاهدة ما يرونه محرم وفساد.

وقال المتابعون المدافعون عن الفنانة الشابة هيا مرعشلي، إن ما ظهر من جسدها ليس فيه ما يدعو للانتقاد . وأوضحوا بأن ما تم تدواله يعود إلى إحدى المسلسلات السورية التي عرضت قبل نحو عامين ، وتنقل مشهد من مشاهد المسلسل ، وهو مشهد استحمام مرعشلي.

يذكر أن هذه الصور والفيديوهات، سبق تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتبين أنها من مسلسل "القربان"، وكانت في سياق نص ومشاهد العمل الدرامي.

وبدت الفنانة هيا مرعشلي، فيهما وهي تستحم في وقت متأخر من الليل، ليأتي شقيقها المريض عقليا "طوني"، إليها وهو يغني بعد سماعه صوت طرطشة الماء وصوتها وهي تغني، ويناديها : "الي بيرميكي بـ وردة"، لترد عليه قائلة: "خلاص طوني، بس أطلع بنرقص سواء".

وقام شقيقها "طوني" عقب ردها عليه، بفتح باب الحمام بقوة ، لتنصدم هيا قائلة: "لك شو عملت"، وتخرج مسرعة من الحمام وتفر من المنزل خوفا منه، بعد تكشيره لأنيابه في الساعات الاخيرة من الليل، بعد أن وضعت منشفة على جسدها.

وتعرضت الحلقة حينها لانتقادات حادة من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا المسلسل بـ"الجريء والفاضح".





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