نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تسريب صور فاضحة للفنانة منة عرفة في أحضان شاب غريب.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة الشابة منه عرفة حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدة صور لها برفقة شاب مجهول.

وظهرت الفنانة الشابة منة عرفة في أحضان شاب مجهول الهوية ما أثار حفيظة جمهورها وسط تساؤلات البعض عن هوية الشاب.

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يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال السينمائية المصرية وتألقت بشكل كبير خاصة في تجسيد دور الأبنة مع الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المواسم بمسلسل راجل وست ستات.





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