في آخر إطلالة لها.. درة تستعرض أنوثتها ورشاقتها على البحر (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة التونسية درة ذروق صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور الأشهر "إنستجرام". وظهرت درة في أحدث ظهور لها حافية القدمين بإطلالة شبابية استعرضت فيها رشاقتها وأناقتها حيث ارتدت تيشرت وبنطال باللون الأبيض أبرز مفاتن أنوثتها وجمالها وسط البحر، ولاقت إطلالتها إعجاب الكثيرون من متابعيها وجمهورها على حساباتها الرسمية على السويشال ميديا. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: هيا الشعيبي تقدم أول إعتذار بعد إخلاء سبيلها (فيديو) بعد تطاير ملابسها في المسبح.. لجين عمران تتعرض للتنمر من مي العيدان (شاهد) تسريب صور فاضحة للفنانة منة عرفة في أحضان شاب غريب.. شاهد بالفيديو.. هيا مرعشلي تتعرض لهجوم ومحاولة إغتصاب وهي تستحم داخل الحمام بدون ملابس فيديوهات هدير الهادي الإباحية تقضي على والدها بحمالة صدر برتقالية.. أصغر نجمات مسلسل باب الحارة تثير المتابعين نسرين طافش تستعرض صدرها في حمام السباحة وتفقد الجمهور وعيه شاب يهدد فتاة قاصر ووالدتها في السعودية بنشر صور فاضحة لهما (شاهد) سحل فتاة حتى الموت من قبل متحرشين وغضب عارم يجتاح مصر الخطوط السعودية تعلن عن تخفيضات كبرى وتوضح طريقة الاستفادة منها في 8 صور.. نجمة "عشيق أمي" تقوم بحركات إغراء جريئة وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل كشفت صدرها بالكامل.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير الفنانة بلقيس ترتكب جريمة وتعترف: زوجي شريك فيها ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وتستعد درة لبدء تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" بطولة باسم ياخور وقيس شيخ نجيب وسامر المصري وهبة نور ورشا بلال وسوسن ميخائيل ورنا أبيض، وتأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق. وتعاقدت درة مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن" بطولة النجوم محمد ممدوح وهاني سلامة وفاطمة كمال وآخرون.

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