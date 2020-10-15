هيا الشعيبي تقدم أول إعتذار بعد إخلاء سبيلها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٦ صباحاً (دوت الخليج )

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن كواليس الصلح بين مواطنتيها الفنانة هيا الشعيبي والفنانة زهرة عرفات، مشيرة إلى أن الأولى بمجرد إخلاء سبيلها من النيابة بعد التحقيق معها في قضية نشرها لفيديو خادش للحياء، قامت بالاتصال بالأخيرة والاعتذار منها عن ما بدر من إساءة في حقها.

وقالت العيدان، عبر مقطع فيديو لها: "أكثر شيء عجبني في هيا إن الـ4 أيام اللي اتحجزت فيهم بالنيابة علمتها.. وأكبر دليل أنها صالحت زهرة عرفات ودقت عليها واعتذرت لها.. وهذا بحد ذاته يكبر هيا مو عيب إن الإنسان يغلط العيب إنه يكابر عن الاعتذار.. وحاجة نفخر بيها إن كده بنات الكويت لما يغلطوا يعتذروا."

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وتابعت الإعلامية الكويتية :"زهرة قبلت الاعتذار.. وكده الاثنين ربحانين.. بس أنا حابة أوضح شغلة للي بيقولوا لزهرة عرفات روحي ديرتك.. زهرة أصلا قاعدة في ديرتها لأنها متزوجة كويتي صار لها فتره طويلة إحنا نعرف لكن يمكن ما قالت حق الناس العادية".

وكشفت العيدان عن خلافها مع هيا الشعيبي، قائلة :"أنا وهيا مش هنتصالح لأن اللي بيني وبينها شيء عظيم.. وأرجع وأقول إن أنا بغفر في أي شيء إلا أمي.. والله لو هي سبتني بكل مسبات الدنيا ما أهتم ولو جيت تصالحني أتصالح.. ولا أحد يقولي مي أنتي قلبك أسود لا لكن أنا ما أقدر أسامح في حق أمي الميتة".

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد قررت إخلاء سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة 2000 دينار كويتي، بشأن مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وعلقت المحامية مريم البحر حول هذا الموضوع عبر إنستغرام قائلة :"تم إخلاء سبيل موكلتي بعد تمسكنا أنها لم تنشر الفيديو وليس من اخلاقها ولا اطباعها ان تقوم بنشر مثل هذه الأفعال وانما كل ما تقدمه هو يومياتها الاجتماعية والفنية. شاركنا بالحضور كل من الاستاذ سعد الحسين والاستاذة نفيين معرفي".

وتعود بداية الخلاف الذي حدث بين كلا من هيا الشعيبي وزهرة عرفات، هو تصريحات الأخيرة التي قالت فيها : "أنا مسئولة عن كلامي انه الفن والإعلانات يعيشنا بصورة مستورة وحياة كريمة لكن لا يعطي ثراء فاحش ولا يخلي عندي يخت وشاليه وساعات بالشيء الفلاني".

وأضافت :"أنا بيتي وسيارتي في الكويت كانوا إيجار وكنت أشتري الأشياء من الجمعية وأسجلها في الدفتر أترك معي نص دينار تحسبا لحدوث أي شيء.. يمكن بعض الناس ما تصدق.. فيه بعض الفنانين بالكويت من عوائل غنية وأيضا بعض المشاهير عندهم مشاريع ثانية".

وهو ما استفز الفنانة هيا الشعيبي وانتقدتها بعد تصريحاتها حول أن الفن وحده لا يكفي لشراء البيوت واليخوت وهو ما يؤكد تورط بعض الفنانات الكويتيات في قضية غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها لن تسكت لها بعد الآن مطالبة إياها بإعلان اعتزالها.



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