النجم محمد رمضان يعلق على تورطه بشحنة كبيرة من المخدرات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يزال نجاح مسلسل “الاسطورة” بطولة النجم المصري محمد رمضان والذي تم عرضه في عام 2016، لاسيما أن كلمة الأسطورة بدات تتكرر في هذه الساعات على لسان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر بذلك الترند السعودي والمصري على مواقع تويتر.

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وتعود تفاصيل القصة المثيرة تعود بعد أن قام عدد كبير من المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي اسم محمد رمضان في شحنة مخدرات. تحمل عنوان الأسطورة البالغ قيمتها 3 ملايين جنيه وذلك بعدما القي القبض على تاجر مخدرات كبير متورط في توريد كمية ضخمة.

حيث اتخذ المتابعين من اسم الشحنة اسم الأسطورة بابًا للحديث عن محمد رمضان بسبب مسلسله.

ورد “الاسطورة” في هذا الشأن عبر منشور بموقع “فيسبوك” قال فيه: “صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه #الأسطورة والصحفي كاتب انه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي”.

وأضاف: “شكرًا إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية على سحب حشيش الأسطورة من الشارع وربنا يستر ومايكونش موجود أنواع تاني ليها علاقة بيا زي ( ابن حلال ونمبر وان ونسر الصعيد ومافيا وزلزال والبرنس وانساني والملك وانت جدع وياحبيبي ) دي الأسماء اللي بدأت أخاف منها”





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