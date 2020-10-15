نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبي تدفع بفنانة مصرية لحلاقة شعرها على الزيرو.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

فاجأت الفنانة الشابة رانيا منصور متابعيها وجمهورها بحلاقة شعرها بالكامل "زيرو" من خلال صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفديوهات الأشهر إنستجرام.

وصدمت "رانيا" معجيبها ومحبيها فور نشرها الصور، وبدأ جمهورها يتساءل هل بالفعل حلقت شعرها كاملاً، أم هذه مجرد باروكة لمشاركتها في أحد أعمالها الفنية.

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وعلقت رانيا منصور على الصورتين قائلة: "آية، أسود فاتح".

وما لا يعرفه الكثيرون أن رانيا منصور تجسد شخصية "آية" مريضة السرطان التي اكتشفت مرضها بالصدفة، وهو ما تتطلب منها الظهور بهذا الشكل خلال أحداث مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وروجينا ونانسي صلاح وعمر السعيد وخالد الشيوي وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وآية مصطفى وحنان سليمان وآخرون، وإخراج كريم العدل.

وقدمت رانيا منصور آخر أعمالها من خلال مشاركتها في مسلسل "ابن أصول" مع المخرج محمد بكير، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر ومحمد نجاتي وفراس سعيد وإيناس كامل وحمزة العيلي وإسلام إبراهيم.





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