نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداع مؤثر بين عادل إمام ومحمود ياسين.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نعى الفنان عادل إمام الفنان الكبير الراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 79 عاماً.

ونشر الزعيم عادل إمام صورتين برفقة الفنان الراحل محمود ياسين في آخر لقاء جمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور الأشهر إنستجرام.

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وعلق إمام على الصورتين قائلاً: "البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين، خالص العزاء للأسرة الكريمة.. اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جناتك وصبر أهله".

وأعلن السيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين عن موعد تشييع جثمان والده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين من خلال منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غداً الخميس 15 أكتوير عقب صلاة الظهر.. وسنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقاً.. جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً في عزيز لديكم وغفر لأمواتكم جيمعاً".

وشارك عادل إمام في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو" مع المخرج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، وشاركه البطولة دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي وسليمان عيد وبدرية طلبة ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين.





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