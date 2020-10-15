نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذه زوجة تامر حسني قبل عمليات التجميل.. لن تصدق! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

على الرغم من إعتزالها الفن، إلا أن ​بسمة بوسيل​ ظلت تحت الأضواء وإسماً يهتم به الكثير من المتابعين وذلك لعدة أسباب، أولها الأثر الذي تركته بعد مشاركتها في الموسم السادس من برنامج “​ستار أكاديمي​”، والثاني هو إحترافها لمهنة تصميم الأزياء بدل الغناء، والثالث والأهم هو زواجها من الفنان المصري ​تامر حسني​.

وأمام كل ذلك، ومنذ ظهورها الأول وتعرف الجمهور عليها من خلال “ستار أكاديمي” إلى زواجها من حسني وإطلالتها إلى جانبه اليوم، نلاحظ فرقاً كبيراً في شكلها يؤكد خضوعها لعدد من عمليات التجميل.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

وداع مؤثر بين عادل إمام ومحمود ياسين.. شاهد

ترامب يرقص مع الجمهور في أول تجمع إنتخابي له.. فيديو

هيفاء وهبي تدفع بفنانة مصرية لحلاقة شعرها على الزيرو.. شاهد

هيا الشعيبي تقدم أول إعتذار بعد إخلاء سبيلها (فيديو)

النجم محمد رمضان يعلق على تورطه بشحنة كبيرة من المخدرات

في آخر إطلالة لها.. درة تستعرض أنوثتها ورشاقتها على البحر (شاهد)

بعد تطاير ملابسها في المسبح.. لجين عمران تتعرض للتنمر من مي العيدان (شاهد)

تسريب صور فاضحة للفنانة منة عرفة في أحضان شاب غريب.. شاهد

بالفيديو.. هيا مرعشلي تتعرض لهجوم ومحاولة إغتصاب وهي تستحم داخل الحمام بدون ملابس

فيديوهات هدير الهادي الإباحية تقضي على والدها

بحمالة صدر برتقالية.. أصغر نجمات مسلسل باب الحارة تثير المتابعين

نسرين طافش تستعرض صدرها في حمام السباحة وتفقد الجمهور وعيه

شاب يهدد فتاة قاصر ووالدتها في السعودية بنشر صور فاضحة لهما (شاهد)

سحل فتاة حتى الموت من قبل متحرشين وغضب عارم يجتاح مصر

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

ولهذا يبدو واضحاً إجراءها لعملية تعديل شكل الأنف، وتكبير الشفاه، إضافة إلى “الفيلر” والأسنان من حيث الشكل والتبييض.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام