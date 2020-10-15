نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. نسرين طافش تتعمد رفع فستانها وتثير جنون الجمهور بمفاتنها المخبأة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

هذه زوجة تامر حسني قبل عمليات التجميل.. لن تصدق!

وداع مؤثر بين عادل إمام ومحمود ياسين.. شاهد

ترامب يرقص مع الجمهور في أول تجمع إنتخابي له.. فيديو

هيفاء وهبي تدفع بفنانة مصرية لحلاقة شعرها على الزيرو.. شاهد

هيا الشعيبي تقدم أول إعتذار بعد إخلاء سبيلها (فيديو)

النجم محمد رمضان يعلق على تورطه بشحنة كبيرة من المخدرات

في آخر إطلالة لها.. درة تستعرض أنوثتها ورشاقتها على البحر (شاهد)

بعد تطاير ملابسها في المسبح.. لجين عمران تتعرض للتنمر من مي العيدان (شاهد)

تسريب صور فاضحة للفنانة منة عرفة في أحضان شاب غريب.. شاهد

بالفيديو.. هيا مرعشلي تتعرض لهجوم ومحاولة إغتصاب وهي تستحم داخل الحمام بدون ملابس

فيديوهات هدير الهادي الإباحية تقضي على والدها

بحمالة صدر برتقالية.. أصغر نجمات مسلسل باب الحارة تثير المتابعين

نسرين طافش تستعرض صدرها في حمام السباحة وتفقد الجمهور وعيه

شاب يهدد فتاة قاصر ووالدتها في السعودية بنشر صور فاضحة لهما (شاهد)

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

صدمت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمشاركتهم صورها من اجازتها الصيفية عام 2017 من جزر المالديف.

وعلقت طافش على صورها بالقول: “العالم كالكتاب، واولئك الذين لم يسافروا كأنهم قرأوا صفحة واحدة من هذا الكتاب ”.

وظهرت طافش في مجموعة الصور الصيفية منذ وقت خلى باطلالات متنوعة بفساتين صيفية كشفت فيها طافش عن مفاتنها بصورة ظهرت فيها أفخاذها بشكل فاضح من شواطئ المالديف.

وتعرضت طافش لانتقادات حادة بعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بالتعليق الذي تركته علبها وأوضح الجمهور بأن على طافش أن تحترم الجمهور وتقدر ظروف الشعوب الغير قادرة على تحمل تكاليف البذخ والسفر والاستجمام والسياحة الذي تقوم به بين طافش بشكل دوري.

بينما تغزل قسم آخر باطلالة طافش الصيفية الجديدة وترك المتابعون العديد من التعليقات التي أثنت على ظهورها القديم واسترجاعها لذكريات اجازتها الصيفية في جزر المالديف الشهيرة.

والجدير بالذكر ان طافش كانت قد شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة في وقت عرضه كما تشارك حاليا في بطول مسلسل الوجه الآخر رفقة ماجد المصري ومادلين طبر وندى موسى.

يذكر أن نسرين طافش، ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008.

وبدأت نسرين طافش التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام