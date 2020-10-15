نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “فتاة المعادي” تشعل غضب المصريين لما فعله بها مجموعة شبان متحرشين حتّى ماتت!! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٠ صباحاً (دوت الخليج)

شهدت منطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة واقعة فجعت الجميع حيث لقت فتاة في مقتبل العمر مصرعها نتيجة تعرضها للسحل من مركبة كان يستقلّها مجموعة من الشبان تحرشوا بها.

وأوضحت كاميرات المراقبة المثبتة في احد الشوارع عدد من المتهمين عند محاولتهم التحرش بالفتاة “مريم” اثناء عودتها من العمل وعقب هروبها منهم فقد علقت ثيابها التي ترتديها وحقيبتها في سياراتهم. الأمر الذي أدى إلى سقوطها تحت عجلات السيارة ومن ثم سحلها حتّى الموت في منطقة المعادي.

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كما وأعلنت السلطات الأمنية المصرية إلقاء القبض على سائق السيارة التي تم استخدامها في الحادث.

فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه يجري الآن البحث عن جميع المتهمين في الواقعة. في ذات الوقت يتم التحقيق مع مشتبه به آخر في الواقعة من قبل السلطات المصرية المختصة.

بينما عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من الجريمة، و دشنوا وسم (#فتاه_المعادي) لتتصدّر بذلك قائمة الترند المصري على منصة تويتر.



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