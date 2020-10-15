محمد رمضان يستعرض بموبايل ذهبي وسيارة فارهة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

يواصل النجم محمد رمضان استفزاز متابعيه وجمهوره، حيث قام بنشر فيديو له يستعرض من خلاله سيارته وهاتفه المصنع خصيصاً له من الذهب خلال تصويره أحد الأعمال الفنية الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور الأشهر إنستجرام.

وكتب محمد رمضان تعليقاً على الفيديو: "صباح الخير، ثقة في الله نجاح"

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ومن المعروف أن محمد رمضان تلقى هدية من صديق له بالإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن هانف آيفون 11 برو ماكس مصنوع من الذهب ومحفور على ظهر الهاتف اسمه وهو أغلى هاتف في العالم وسعره يقرب من 70 ألف دولار.

وينتظر محمد رمضان إشارة لبدء تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "موسى" والذي يخوض به السباق الرمضاني 2021، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل "البرنس" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج محمد سامي.





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