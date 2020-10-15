فيديو: المخابرات التركية تغتال ضابطًا سعوديًا في إسطنبول .. ومصادر تكشف الحقيقة

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عدن - نيرة ابو خليفة - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه يوثق لحظة اغتيال ضابط سعودي على يد المخابرات التركية في مدينة إسطنبول.
وادَّعى مغردون سعوديون أن عملية اغتيال الضابط السعودي نايف بندر العسيري، تمت على يد عنصرين من جهاز الاستخبارات التركية، عبر إطلاق النار عليه.
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من جانبها، كشفت مصادر، أن مقطع الفيديو عائد إلى حادثة قتل في الإكوادور بأمريكا الجنوبية، وأن الجريمة لا تحمل دوافع سياسية، وتعود لمقتل مغنٍّ من الإكوادور، في 2 من يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضافت المصادر: أن اللقطات حقيقية، لكنها تصور اللحظة التي قُتل فيها مغنٍّ من أمريكا اللاتينية يُدعى خورخي فرناندو لينو ماركاس، بالرصاص في أثناء تناوله طعامه في الإكوادور في بداية العام الحالي.
جدير بالذكر أن الفيديو وجد رواجًا في السعودية وتركيا بسبب توتر العلاقات بين أنقرة والرياض، منذ عدة أعوام ازدادت بسبب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وأزمة الخليج مع قطر.
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