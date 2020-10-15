نشكركم على قرائتكم خبر وفاة عامل باكستاني داخل محل في المدينة المنورة .. وفيديو يوثق ما كان يفعله في آخر لحظات حياته قبل لفظ أنفاسه الأخيرة! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة عامل باكستاني داخل محل في مدينة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة. وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في المحل، العامل الباكستاني وهو يجلس على كرسي ويذكر ويسبح الله في آخر دقائق عمره، قبل أن تداهمه سكرات الموت. جديد أخبار دوت الخليج: وأكد أحد المغردين، أن العامل الباكستاني يعيش في المملكة منذ 30 عامًا، فيما حظي المقطع على تفاعل واسع من جانب المغردين. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة عامل باكستاني داخل محل في المدينة المنورة .. وفيديو يوثق ما كان يفعله في آخر لحظات حياته قبل لفظ أنفاسه الأخيرة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.