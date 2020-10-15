نشكركم على قرائتكم خبر إيران تكشف عن السلاح النووي السري للسعودية ! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - رد مندوب إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حيدر علي بلوجي، علی اتهامات السفیر السعودي لإیران، داعیا المجتمع الدولي لتحمیل السعودیة مسؤولیة أنشطتها النوویة السریة. وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الأولی للجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، اعتبر أن "رؤیة هذا المستوی من العداء من جانب دول مثل السعودیة یبعث علی الأسف في حین أن إیران طرحت علی الدوام مشاریع سلام من اجل توفیر الاستقرار في منطقتنا... ورغم ذلك، هم رفضوا دعوات السلام وواصلوا سیاساتهم الفاشلة باعتماد الحلول العسكرية او التوسل بالاخرین لمواجهة ایران". جديد أخبار دوت الخليج: وأكد أن "الانشطة النوویة الایرانیة شفافة تماما ونحن نتعاون بصورة ?املة مع الو?الة الدولیة للطاقة الذریة، كما أن المدیر العام الو?الة الدولیة للطاقة الذریة اعتبر الاتفاق الاخیر بین ایران والو?الة لحظة دبلوماسیة مشرقة". المصدر: وكالة "اسنا"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تكشف عن السلاح النووي السري للسعودية ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.